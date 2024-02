¿Incomodaría si Rougier le gana el puesto? Harold Fonseca responde: “He esperado tanto jugar con Honduras...”

¿Cómo ha vivido este microciclo con la Selección Nacional?

Ha sido muy positivo, estoy contento por volver a trabajar y ponerme la camisa de la Selección, ahora toca pensar en el juego de marzo. Este microciclo fue muy importante por la convivencia con los compañeros, adquirimos ciertos conocimientos e ideas que el profesor quiere para ese partido tan importante.

¿Te sorprendió la lesión de Buba López?

Sí, cuando nos presentamos en cancha supe de su lesión. Estoy triste porque sabemos de la calidad y el gran arquero que es Luis, ahora le toca recuperarse para regresar pronto a las canchas. Le deseo una pronta recuperación.

Con la baja de López, ¿crees que eres el favorito para jugar como portero ante Costa Rica?

No me considero así. El cuerpo técnico tomará decisiones, lo que me corresponde a mi es trabajar, dar lo mejor en cada entrenamiento y mejorar. Si se da la oportunidad de jugar, espero aprovecharla, he esperado tanto ese chance en la Selección y si se llega a dar estaré feliz, sino, apoyaré, porque lo que importa es clasificar a la Copa América.

¿Qué sensaciones tienes sabiendo que podrías jugar en ese crucial partido ante los ticos?

Sabemos lo que representa enfrentar a Costa Rica y más lo que significa ese partido crucial. Obviamente, uno como futbolista desea vivir ese momento dentro de la cancha, sería un paso muy importante a nivel personal. Yo estoy tranquilo trabajando en mi equipo y selección, dando lo mejor para seguir siendo considerado en las convocatorias. Si el profesor toma la decisión de contar conmigo para ese partido espero dar lo mejor y estar en optimas condiciones.

¿Cómo se le ha tratado a Jonathan Rougier en su primera experiencia en la Selección Nacional?

A Rougier lo recibimos bien, fue muy grato. Incluso, compartí con él en estos días. Tuvimos la misma idea de trabajar, los compañeros lo arroparon bien, la idea del profesor era que nos enfocaramos en el partido ante Costa Rica.

Rougier es muy tranquilo, no tengo nada que envidiar de él, es muy sincero. Lo tuve de compañero en Motagua, y ahora que está en la Selección toca apoyarlo. En lo personal, yo me enfoco en lo mío.

¿Te incomodarías si Rougier aparece como titular ante Costa Rica?

Yo no tengo ningún inconveniente, las decisiones no las tomo yo, sino el cuerpo técnico. Siempre lo he dicho, cuando juegan Luis o Edrick, lo que me toca a mi es apoyar, si bien trabajo para jugar, pero si se me da o no, tengo que apoyar, ser un hondureño más y no importa quién juegue, sino buscar la clasificación.