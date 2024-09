Precio de la Selección de Jamaica arrolla a Honduras en la Nations League: ¡vale tres veces más!

Pero enfrente tendrá a un duro rival que es dirigido por Steve Mclaren, entrenador británico que tomó las riendas del equipo caribeño que busca regresar a un Mundial tras su participación en Francia 1998.

Es por ello que el inglés convocó a la mayoría de los legionarios que militan en la primera y segunda división de Inglaterra. No obstante, Leon Bailey, el jugador más caro de este país (42 millones de euros), no viajó a Jamaica y no estará ante Honduras.

Más allá de la baja del futbolista del Aston Villa, los “Reggae Boyz” cuentan con un equipazo para enfrentar a Honduras en el Chelato Uclés.

Los caribeños tienen un valor en plantilla de 54 millones de euros, mientras que la Bicolor tiene un costo de 17.6 millones, según Transfermarkt. ¡Le triplica el costo!