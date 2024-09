Rueda elogia, pero advierte que nadie es indispensable: “Palma no salva al equipo, sin él jugamos y sin Choco, también”

Palma y mueve su 11 por lesiones: “Creo que esa pregunta va relacionada a la anterior, lo de las lesiones, quizá la única delicada es la de Maylor, por sus antecedentes. No pasaba por la casa perder a los dos laterales, como a Andy Nájar y Maylor. Pero para jugar mañana no creo que altere mucho”.

Buba, ganando a un paso de cuartos: “Estamos trabajando bien, tanto Edrick, pero no quiere tirar la toalla. Luis, Marlon y Esaú, quizá en el entreno de esta tarde se resuelve, el que juegue tiene el respaldo. El que juegue no tendrá ningún problema. Lo hablamos, de ganar es validar estos tres puntos, el desafío que tenemos es de ganar y marcar goles”.

El lateral derecho y Palma: “Tan corto tiempo de evalución, por el rival que vamos a enfrentar, esa situación hay que resolverla esta tarde con el tema del lateral derecho. A Almendarez le hemos dado seguimiento, puede ser una buena posibilidad que tiene y Christopher ya lo conocemos, Marcelo es muy polivalente, tiene disponibilidad mental. Luis se recupera, no es fácil para él, para mí, ustedes y afición. Palma tiene ese peso extra por estar jugando en una liga muy glamurosa, pero es una realidad. Desde febrero a septiembre sin hacer cinco partidos consecutivos para el jugador no es fácil, esa situación se debe descifrar”.

Ganar y ansiedad: “Cada partido es un desafío altísimo, por eso hay que mantener esa meta de cada partido portarnos bien y que la afición siga creyendo. Con solo un partido no se llega, uno clasifica al Mundial y a los ocho días en un amistoso se acaba el amor. La ansiedad es un tema que abarcamos, no es fácil dar ese ajuste, los jugadores querían eso. Hubo ansiedad en los primeros 20 minutos y este es otro rival, para por ahí, de tener esa confianza. Ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre, como decían mis abuelos. El hecho que anotamos cuatro goles no significa que mañana lo haremos, el hecho es jugar bien”.

Fortaleza más grande Jamaica: “Es muy maduro, su fortaleza es que desde joven se fueron de Jamaica. Su pasaporte británico les da eso, jugar en buenas canchas. De ocho o nueve juegan en Inglaterra y en otras ligas, nosotros debemos apuntar eso. Que nuestros jugadores se proyecten a ligas importantes, en esos 15 años de carrera deben cuidarse”.

Peligro por el empate de Cuba y será un partido para Palma y Choco: “El escenario sigue siendo igual, Jamaica es un rival muy difícil, juega fuerte en sus líneas. Debemos jugar con mucha inteligencia e intensidad. Hoy sobra más méritos nuestro triunfo ante Cuba, porque han crecido. Jamaica hizo un buen partido ante Cuba, hubo acciones de peligro, postes. Jamaica viene a querer ganar y recuperar puntos, la exigencia es para todo el equipo. Ustedes me tienen que ayudar a quitarle esa mochila a Palma, Palma no salva al equipo, nosotros sin Palma jugamos, y sin Choco jugamos también, hay que dejarlos tranquilos que ellos van a rendir porque son profesionales y comprometidos. Sin los complementos, ellos no podrían tener el nombre y prestigio que tienen, todos tienen que ser solidarios, tienen que mejorar, fue un punto de partido, pero no fue suficiente”.