Jorge Salomón, presidente de la FFH, expresa su fe de ir al Mundial: "Los partidos se ganan en la cancha, no haciendo cálculos"

Honduras derrotó 3-0 a la selección de Haití con anotaciones de Rigoberto Rivas, Antony Lozano y Romell Quioto, logrando recuperar el primer lugar del grupo y reactivar la ilusión de clasificar al Mundial de United 2026 a falta de dos partidos que la bicolor jugará como visitante ante Nicaragua y Costa Rica . El mandamás de la selección catracha se mostró muy satisfecho luego de que el combinado nacional sumará otros cuatro puntos en la doble fecha de la eliminatoria mundialista, el presidente de la Federación de Fútbol de Honduras expresó, "Gracias a Dios se sacó un resultado importante, tres puntos que son claves para buscar la clasificación al Mundial. Con humildad se ganaron tres puntos".

Y continúo, "nos quedan dos partidos contra Nicaragua y Costa Rica. Hay que pensar en esos juegos sin ningún tipo de triunfalismo, porque los partidos hay que jugarlos y ganarlos. Vamos contra una Nicaragua que estará herida en Managua y después contra Costa Rica. Primero Dios, la selección siga por buen camino.Felicito a los muchachos y al cuerpo técnico por el gran trabajo que hicieron; fue un partido contundente, bien manejado e intenso durante los noventa minutos. Paso a paso, y si seguimos trabajando así, la clasificación al Mundial se dará". Sobre el último juego como local de Reinaldo Rueda como director técnico y del grupo en general, el presidente aseguro, "todo el mundo está tranquilo. Fue un gran triunfo, pero estamos conscientes de la responsabilidad que implica clasificar al Mundial. Hay una gran motivación para los siguientes partidos. La selección juega bien, hay intensidad y recambio. Como les digo, ahora toca pensar en Nicaragua y después en Costa Rica, partido por partido. Hoy no se clasificaba, tampoco en el partido pasado; jornada a jornada se deben ir dando los resultados. Primero Dios, podamos celebrar en noviembre la clasificación al Mundial".

Ante la posibilidad de clasificar al mundial en la siguiente jornada, Jorge Salomón afirmó, "Son seis finales las que íbamos a jugar, no ha cambiado nada. Nos faltan dos más, así que vamos con paso firme. La selección juega bien, ha mantenido el cero en todos sus partidos, lo cual es positivo. Pero como les digo, faltan dos encuentros, y los demás equipos también se prepararán. Nosotros debemos seguir igual, con trabajo y fe. Hoy se ganaron tres puntos, y después pensaremos en el Mundial cuando llegue el momento".



El presidente de la federación fue claro ante la consulta de las diferentes juegos que había realizado la selección, "Son partidos diferentes. Los muchachos están bien metidos y hay una convicción total por clasificar al Mundial. Costa Rica hizo su juego y las condiciones no se dieron en San Pedro, pero hoy salieron las cosas ante un rival igual de difícil. Los partidos serán duros hasta el final, pero la selección va por buen camino".



"Como dije, todos debemos estar unidos, cuerpo técnico, jugadores, directivos, prensa y afición. Espero que miles de hondureños nos acompañen en Nicaragua y Costa Rica, porque necesitamos el calor de nuestra gente", añadió Jorge Salomón.



Sobre el cierre de la eliminatoria y el objetivo de buscar el boleto de la clasificación como visitantes, "todos los partidos son finales y serán difíciles. No varía mucho, hay que trabajar con intensidad, tranquilidad y mucha humildad. Debemos entender que los partidos se ganan en la cancha, no haciendo cálculos en la computadora".



Para finalizar, el presidente expresó como ha sido esta eliminatoria administrativamente, "Ha sido un gran éxito. Hay mucha logística detrás de cada juego: coordinar a los mejores jugadores, los vuelos chárter, los traslados, todo. Administrativamente también hay felicidad, porque gracias a Dios todo salió bien".