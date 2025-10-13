Jorge Salomón, presidente de la FFH, expresa su fe de ir al Mundial: "Los partidos se ganan en la cancha, no haciendo cálculos"

Y continúo, "nos quedan dos partidos contra Nicaragua y Costa Rica. Hay que pensar en esos juegos sin ningún tipo de triunfalismo, porque los partidos hay que jugarlos y ganarlos. Vamos contra una Nicaragua que estará herida en Managua y después contra Costa Rica. Primero Dios, la selección siga por buen camino.Felicito a los muchachos y al cuerpo técnico por el gran trabajo que hicieron; fue un partido contundente, bien manejado e intenso durante los noventa minutos. Paso a paso, y si seguimos trabajando así, la clasificación al Mundial se dará".<br /><br />Sobre el último juego como local de <b>Reinaldo Rueda</b> como director técnico y del grupo en general, el presidente aseguro, "todo el mundo está tranquilo. Fue un gran triunfo, pero estamos conscientes de la responsabilidad que implica clasificar al Mundial. Hay una gran motivación para los siguientes partidos. La selección juega bien, hay intensidad y recambio. Como les digo, ahora toca pensar en Nicaragua y después en Costa Rica, partido por partido. Hoy no se clasificaba, tampoco en el partido pasado; jornada a jornada se deben ir dando los resultados. Primero Dios, podamos celebrar en noviembre la clasificación al Mundial".