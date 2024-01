¿Con sus cracks? Islandia convoca 23 futbolistas para medirse a la Selección de Honduras en Miami

El técnico noruego Age Hareide confirmó la convocatoria de su país en el que sobresalen futbolistas de la talla de Hakon Rafn Valdimarsson (IF Elfsborg) , Arnor Ingvi Trautason (IFK Norrkoping) y Ingi Bjarnason (HamKam), este último compañero del hondureño Kobe Hernández.

No obstante, a esta Selección de Islandia no tendrá dos de sus estrellas élites que militan en la Liga 1 de Francia. Uno de ellos es el extremo izquierdo Hákon Haraldsson, futbolista del Lille, no estará presente en este partido amistoso ante La H de Reinaldo Rueda.

Otra baja sensible de la Selección Islandesa es Kristian Hlynsson, quien militan en el Ajax de Países Bajos y su precio en el mercado es de 5 millones de euros.

Asimismo, en este listado aparece el nombre de Andri Lucas Gudjohnsen, hijo de la exestrella del fútbol Eiður Smári Guðjohnsen, exjugador del Chelsea y FC Barcelona.

- REPESCA EUROPEA -

El conjunto europeo se está preparando para medirse en la primera fase del repechaje a Israel, con quien competirá por un lugar en la última fase con el objetivo de clasificar a la Eurocopa de Alemania 2024. En caso de acceder, el rival de Islandia sería Bosnia o Ucrania.

Los islandeses terminaron el Ranking FIFA 2023 en el puesto 71 con 1,338.39 puntos. El duelo ante Honduras es el 17 de enero a realizarse en Miami, Estados Unidos.

- CONVOCATORIA -

Porteros:

1- Hakon Rafn Valdimarsson (Elfsborg de Suecia)

2- Patrik Gunnarsson (Viking FK de Noruega)

3- Lukas Petersson (Hoffenheim de Alemania)

Defensas:

4- Sverrir Ingason (Midtjylland de Dinamarca)

5- Daniel Gretarsson (SønderjyskE de Dinamarca)

6- Valgeir Fridriksson (BK Häcken de Suecia)

7- Dagur Dan Borhallsson (Orlando City de Estados Unidos)

8- Logi Tomasson (Víkingur de Islandia)

9- Hlynur Karlsson (Haugesun de Noruega)

10- Brynjar Bjarnason (HamKam de Noruega)

Mediocampistas:

11- Gylfi Sigurdsson (Lyngby de Dinamarca)

12- Arnor Ingvi Trautason (IFK Norrkoping de Suecia)

13- Andri Baldursson (Elfsborg de Suecia)

14- Stefan Teitur Bordasson (Silkeburg de Dinamarca)

15- Anton Logi Ludviksson (Haugesun de Noruega)

16- Egger Aron Gudmundsson (Stjarnan de Islandia)

Delanteros:

17- Andri Lucas Gudjohnsen (Lyngby de Dinamarca)

18- Brynjolfur Willumson (Kristiansund de Noruega)

19- Kolbeinn Finnson (Lyngby de Dinamarca)

20- Kristall Mani Ingason (SønderjyskE de Dinamarca)

21- Isak Borvaldsson (Rosenborg de Noruega)

22- Kolbeinn Bordasson (Goteborg de Suecia)

23- Saever Atli Magnusson. (Lyngby de Dinamarca)