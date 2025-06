Rely Maradiaga arremete contra los jugadores de la Selección de Honduras: "es una generación que todavía no ha logrado nada"

Y no dudó en arremeter contra la plantilla: "lo decía Reinaldo Rueda, nos está traicionando la mente, el ego. Es una generación que todavía no ha logrado nada y camisetea".

"Es una generación que individualmente pueden tener éxito, pero como grupo hace 8 años que Honduras no celebra algo como Selección Nacional", mencionó.

El comentarista deportivo siguió con su línea: "aún así, sin haber logrado nada, sin haber ganado nada, vamos a Islas Caimán y salimos relajados, sobrados... Vamos a tocar la pelota con displicencia, jugar lentamente, vamos permitir que dominen la pelota en algún momento, si fallamos un gol no pasa nada... Ni siquiera los más grandes de nuestra historia, los Pavón, Amado, Dani, Rambo, camiseteaban nunca".

Sus palabras iniciaron desde sus redes sociales: "yo decía en el live, antes calculamos los goles que le íbamos a meter a San Vicente, a estas selecciones así. Ahora, a sufrir hasta el minuto 85".

"Yo creo que Rueda mandó un mensaje claro. Para mí, lo que pasó en Islas Caimán no es de técnico, es de jugadores, porque no creo que exista mucho afuera, de donde tomar, ahí están los mejores y deben responder. Fue un exceso de camiseta, exceso de confianza, exceso de sentirse demasiado superior sin demostrarlo".

Rely Maradiaga mantuvo la fuerte crítica debido al uso de las redes sociales de los seleccionados a altas hora de la noche. "Yo no tengo problemas que hagan TikTok a las 4 de la tarde, a las 5, 6 o 7 de la noche, son seres humanos que tienen que divertirse, que tienen que usar las redes sociales para distraerse. El problema es cuando los ves a las 10:20 pm, a las 11, 11:30. Entonces vos decís, sos un atleta de alto rendimiento y uno así, el descanso y dormir es fundamental, clave".

Para Rely, es un problema donde el futbolista debe ser consiente y Rueda no debe estar detrás de estos detalles. "No estamos hablando con niños, hablamos con gente grande, no creo que el profe deba ir, como yo cuando voy a ver a mis hijos Mateo y Lucas de 6 y 7 años, a decirles es hora de apagar las pantallas niños, es hora de apagar el televisor".

"Son profesionales muchachos y es tener la conciencia de decir que estoy viviendo algo maravillosos, es una oportunidad increíble de ir al Mundial, no participan México, Estados Unidos y Canadá en esta eliminatoria. Yo creo que ellos no están dimensionando, no están entendiendo la chance que tiene enfrente".

Maradiaga afirma que los jugadores tienen un momento clave para cambiar esta historia y escribir una nueva, llena de alegría: "en esta generación lo que pasa es que aún se está escribiendo esta historia, todavía pueden mejorarla, tiene página".

"Jugadores como Choco, Romell les queda una página. Palma tiene más páginas, todavía están en construcción su historia. Si estos futbolistas se comprometieran a ser mejor, todavía pueden ponerse allá donde están las leyendas porque todavía no comen en esa mesa de Amado, Suazo, Pavón. Yo no te digo nada contra México, Costa Rica... Es contra Caimán. Se debe recuperar la conciencia".