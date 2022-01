Este es el calendario que le resta a la selección de Honduras en la octagonal de Concacaf

Cierra esta primera fecha FIFA de 2022 contra Estados Unidos. La Bicolor visitará el frío Allianz Field en Minnesota con la tarea de sacar un resultado positivo.

“Me queda difícil hablar bien de Honduras después de no ganar en partidos seguidos”

Para marzo, Honduras primero jugará fuera contra Panamá, cerrará la Eliminatoria en casa vs México y su último cotejo lo disputará en Kingston ante Jamaica.

LO QUE LE RESTA A HONDURAS EN LA OCTAGONAL



Honduras vs El Salvador (domingo 30 de enero/6:05 P.M)

Estados Unidos vs Honduras (miércoles 02 de febrero/6:30 P.M)

Panamá vs Honduras (24 de marzo)

Honduras vs México (27 de marzo)

Jamaica vs Honduras (30 de marzo)