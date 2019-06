Francisco Palencia dejó su cargo de entrenador en Lobos Buap

El equipo mexicano Lobos Buap, donde militaron Michaell Chirinos y Félix Crisanto esta temporada, se ha quedado sin entrenador tras la renuncia de Francisco "Paco" Palencia este miércoles.

Y es que el propio estratega adelantó en ESPN la noticia de la no continuidad en la Benemérita Universidad de Puebla.

“Es un momento de separarme y estar cada uno con sus proyectos deportivos. Estoy en pausa para seguirme preparando”.

Y continuó "La principal razón por la que no continúo es porque pedí una lista para que firmaran jugadores que teníamos como base el año pasado y que eran la columna vertebral y no ha llegado a un acuerdo".

En esta lista que mencionó "Paco" esta el nombre del seleccionado nacional Michaell Chirinos quien hizo una gran campaña anotando seis goles y del cual el estratega pidió su continuidad.

Por su parte con Félix la cosa fue diferente, según mencionó Pedro Atala, presidente vitalicio de Motagua, Lobos envió una carta donde explica que analizaban su renovación.

Una de las principales causas de la renuencia de Palencia fue la falta de fichajes en su escuadra.

"Iban a entrenar tres o cuatro jugadores y no iba a ser profesional. Prefiero hacerme a un lado, la visión del club y la mía no es la misma. Manolo está en las mismas que yo, tratando de hablar con los dueños. Ya esto llevaba dos meses y medio y no tenemos a jugadores firmados, solo me dijo que me apoyaba en la decisión que yo tomara", cerró.

De la mano de Paco los universitarios lograron 20 puntos en el torneo Clausura que los colocó en la posición 12 de la tabla sin aspiraciones a liguilla.