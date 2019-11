El volante Bryan Moya confirma que lo llamaron equipos de Argentina, Chile y Perú

Seguir a @kelvincoelloHN

El mediocampista catracho, Bryan Moya, sorprendió este miércoles en rueda de prensa al anunciar que los clubes que enfrentó en la Copa Sudamericana con el Zulia FC de Venezuela, lo han llamado para buscar sus servicios.

El jugador que se encuentra concentrado con la Selección de Honduras para enfrentar el partido contra Trinidad y Tobago, fue claro y afirmó que se siente satisfecho por el trabajo que hizo en la Sudamericana.

Los clubes a los que enfrentó Moya en el torneo fueron el Colón de Santa Fe de Argentina, el Sporting Cristal de Perú y el Palestino de Chile. De estos tres equipos le marcaron porque vieron que es un futbolistas con grandes condiciones.

LLAMADO A LA SELECCIÓN: “Cada vez que nos convoca el profesor Fabián Coito es una alegría, un plus que nos da para venir a hacer las cosas bien y siempre tomando las cosas con responsabilidad y seriedad”.

EN EL 11 IDEA SUDAMERICANA: “Estoy muy orgulloso y emocionado de poder estar allí. Considero que el trabajo que hice en la Copa Sudamericana es lo que me ha tenido allí (en el 11 ideal) y aquí (en la Selección). Creo que tengo que seguir haciendo las cosas de esa forma para seguir creciendo”.

FUTURO DE MOYA: “Tengo pensado salir del Zulia FC en diciembre de este año, de Venezuela para otro equipo pero todavía no he decidido bien. Tengo varias opciones, pero me siento privilegiado de ser llamado a la Selección Nacional y siempre voy a querer estar aquí”.

El hondureño Bryan Moya fue el más destacado del Zulia en la Copa Sudamericana donde llegaron a cuartos de final.

BENEFICIOS DEL CAMBIO DE CLUB: “Voy a analizar las opciones que tengo, no me voy a ir a un equipo donde no juegue y por eso tengo que analizar las opciones. Iré donde me pueda sentir bien”.

OFERTAS DE MÉXICO, CHILE: “Nunca he dicho donde tengo ofertas, lo que sí es que son equipos de Sudamérica, pero de México no hay nada concreto; lo que sí dije es que me gustaría jugar en esa liga pero veremos en diciembre qué pasa y estar preparado”.

LOS CLUBES QUE LO LLAMARON: “Casi todos los equipos que enfrenté en la Copa Sudamericana. Equipos de Argentina, Chile, Perú… todos los clubes se fijaron en mí y vamos a tratar de escoger la mejor opción”.

MENSAJE A LA AFICIÓN: “Qué sigan confiando en este grupo, que vamos a seguir dando todo y vamos a hacer todo lo posible por ganar todos los partidos”.