¡Virtualmente en primera! Choco Lozano y Cádiz ascienden el sábado ganando al Fuenlabrada

Cádiz será de Primera. Choco Lozano volverá al máximo circuito y solo es cuestión de tiempo. La derrota del Almería 1-0 frente al Girona y el empate del Real Zaragoza frente al Tenerife, le dejaron el camino libre y ganando el sábado al Fuenlabrada ascienden.

El equipo cadista tiene 69 puntos y le saca siete de ventaja al tercer lugar que es el Real Zaragoza (62), incluso aun perdiendo puede lograr el objetivo, dependiendo del resultado que obtengan los equipos que vienen abajo.

Ver. ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ESPAÑOLA

Quedando tres partidos pendientes, con nueve puntos en disputa, el sábado se acorta la distancia para todos, pues en España los cadistas que son primeros, tienen de escolta al Huesca que está cinco puntos abajo peleando por el otro boleto directo. El cierre será emocionante este sábado ya que Huesca juega a las 9.00 am ante Racing de Santander.

El partido será a la 1.45 de la tarde en el Ramón de Carranza, estadio en el que brilló con pinceladas de artista en la década de los 80 el salvadoreño, Jorge “El Mágico” González. Ahora será el turno del Choco Lozano que ha sido clave en este cierre de campaña en los últimos dos partidos que le ha dado seis puntos.

Ver. LO QUE PIENSA CHOCO LOZANO SOBRE EL ASCENSO

Lozano además puede romper un récord. Si logra anotar estaría firmando su mejor temporada desde que está en el futbol español. El martes igualó su mejor marca con las 10 anotaciones que llevan, porque lo hizo en dos temporadas seguidas en la segunda división con el Tenerife.

PARTIDOS CLAVES

Sábado 9.00 am Racing Santander vs Huesca

Sábado 1.45 pm Cádiz vs Fuenlabrada

Domingo 1-45 pm Real Zaragoza vs Real Oviedo

Lunes 11.30 am Almería vs Rayo Vallecano