Moya debuta en Angola: "Después de mucho tiempo sin jugar, me di cuenta que tengo que buscar un buen ritmo de juego"

Después de un año de espera para poder volver a jugar un partido con un club, el volante hondureño, Bryan Moya, logró debutar con su nuevo equipo, el Club 1 de agosto de Angola.

También puedes leer: Romell Quioto, único hondureño nominado al MVP de la MLS en la temporada 2020



El equipo africano por el cual fue fichado el catracho se encuentra participando de una cuadrangular y este día se enfrentó al FC Valientes de Maquis, donde lograron una victoria por 3-1, con goles de Bobó, Mabululo y Manico.





Al final del encuentro, el volante hondureño se refirió sobre su regreso a las canchas después de un año de no tener participación en el fútbol.



"Después de mucho tiempo sin jugar, me di cuenta de que tengo que buscar un buen ritmo de juego, porque aquí los jugadores y el fútbol son muy rápidos, y poco a poco, en estos tres partidos del cuadrangular, nos servirá de mucho para ganar el mi ritmo, que es lo que necesito, pero pretendo ayudar más al equipo", indicó el jugador hondureño.



También destacó que. "Hablando del juego me sentí bien, creo que aporté un poco, pero no es todo lo que puedo dar, seguro que la afición me verá mucho más. Este es el primer juego, mis compañeros todavía no me conocen muy bien, pero poco a poco irán conociendo los movimientos que hago, los espacios que intento llenar. Estoy muy contento de haber debutado con el equipo, en un partido de preparación, esperaremos el próximo partido, para seguir creciendo y ganar ritmo y ayudar al equipo".





El futbolista hondureño tiene claro que le llevará un tiempo poder adaptarse a su nuevo equipo, pero que será cuestión de partidos para demostrar el talento que tiene.



"Me estoy adaptando al club y al ritmo de juego, voy conociendo a mis compañeros, estos partidos van a servir mucho para nuestra preparación, no importa realmente cuál sea el resultado en estos partidos sino más bien siendo muy táctico, recalco que hay mucho talento en el equipo y estoy seguro de que haremos muchas cosas buenas".