¡Pedro Troglio renueva contrato con Olimpia y seguirá hasta 2022 en Honduras!

Buenas noticias para el olimpismo. El equipo merengue ha anunciado este martes la renovación de contrato de su entrenador argentino Pedro Antonio Troglio por el próximo año después de todos sus éxitos nacionales cosechados en los últimos 24 meses que ha dirigido a la institución.

Tras varias semanas en negociaciones con el presidente Rafael Villeda y el vicepresidente Osman Madrid, finalmente las partes han logrado un acuerdo económico para extender su vínculo y seguir fortaleciendo este proyecto que en 2019 vino a cortarle una sequía de tres años sin títulos en un momento donde Motagua y Diego Vázquez eran amos y señores de la Liga Nacional.

Olimpia está a las puertas de un tricampeonato y antes de encarar la finalísima, ha firmado el convenio con el argentino quien se mantendrá con el resto del cuerpo tecnico que trajo comandado por su asistente argentino Gustavo Reggi, su preparador físico Pablo Martín también de origen gaucho y el peruano Sergio López como preparador de porteros.

LEER: Las interioridades que destapó Maidana sobre Olimpia y Troglio

El entrenador olimpista llegó en junio de 2019 a Honduras y estará hasta 2022 tras firmar un año más de contrato.

"Mi familia está feliz, la verdad es que no me equivoqué en aceptar venir y estoy muy contento. Acá el club siempre ha hecho un gran esfuerzo más allá de lo que generalmente hacía, yo soy un agradecido. ”, había dicho antes Troglio agregando que "viné a Olimpia por un presente deportivo que me podía dar la posibilidad de salir campeón, que esa realidad es la que conseguimos, eso ha generado la situación económica, pero yo sé que el club puede llegar hasta un cierto lugar, yo reconozco que el club puede hacer un esfuerzo hasta un lugar, eso lo tengo claro, ellos saben lo que yo pienso", dijo sobre el tema económico.

DIEZ inicialmente había informado que el entrenador olimpista tenía un acuerdo verbal con Saprissa en una negociación hecha directamente por sus agentes y por no su persona, pero finalmente Pedro ha decidido mantenerse en el país por la comodidad en la que se encuentra en la parte deportiva, económico y a nivel personal.

SE TRAE A SU FAMILIA A HONDURAS

La decisión de mantenerse en Centroamérica no solo trae consigo aspectos deportivos en la vida del argentino, sino familiares, pues previo a su firma había acordado que de quedarse se traería a su mujer y sus dos hijos pequeños quienes ya había adelantando que estudiarán en Tegucigalpa.

Troglio también podría mudarse a un nuevo hogar en la capital hondureña donde pueda tener más espacio para sus pequeños, pues desde junio de 2019 que vino al país, no ha podido compartir mucho tiempo de forma presencial y tampoco ha retornado a su país pese a la muerte de su padre y otro familiar en los últimos meses, de hecho durante el inicio de la pandemia en marzo de 2020 que se cerró todo y se canceló el campeonato, decidió mantenerse en Honduras para preparar el siguiente campeonato.

Sus hijos mayores se mantendrán viviendo donde actualmente residen ya que tienen sus vidas hechas, pero que ya han venido a visitarlo al país, tal el caso de Gianluca y Lara que estuvieron presentes en el primer título ganado en 2019.

LOS NÚMEROS DE TROGLIO EN HONDURAS

Desde su llegada a Honduras a mediados de 2019, el sudamericano solo suma números positivos en el campo local y hasta la fecha, previo a la segunda final y la finalísima asegurada, ha dirigido 74 partidos en Liga Nacional con 50 triunfos, 16 empates y apenas ocho derrotas con un espectacular rendimiento del 74.7%.