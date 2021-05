Olimpia asume que Boavista no comprará a Jorge Benguché; su agente le busca equipo en Europa  

Jorge Benguché no pasa por la mejor etapa de su carrera, pasó de ser goleador en el Olimpia a ni ser convocado por su actual club el Boavista de Portugal.



"El Toro" solo ha podido disputar 571 minutos en la campaña de la liga portuguesa y todavía no celebró gol en el torneo doméstico.



Su única anotación con el Boavista la hizo en la Copa ante el Estoril. Benguché no cuenta para el entrenador del equipo Jesualdo Ferreira.



El presidente de Olimpia, Rafael Villeda, se pronunció sobre la situación del delantero de 24 años en una extensa charla con DIEZ y comentó que el regreso de Jorge Benguché a la institución es prácticamente un hecho.



"Desgraciadamente sí, al inicio tuvo más participación y no pudo anotar goles y al final es lo que toman en cuenta especialmente en Europa y a raíz de esa falta de gol se le fueron disminuyendo las oportunidades de participar. Oficialmente no hemos tenido una comunicación del Boavista sobre si ejercerán la opción de compra, se vence a finales de este mes, pero considerando la poca oportunidad en este semestre lo más probable es que no continúe, pero esperemos la decisión. Su agente está viendo la oportunidad de que siga en Europa, no hay nada concreto y si no hay otra oportunidad, estaríamos contentos de recibirlo de vuelta, es un gran jugador, tiene mucho futuro, él ha puesto su mejor esfuerzo y seguramente a Jorge le va a ir bien más adelante", dijo Villeda sobre el tema.





También está la posibilidad de que siga fuera de Honduras, todo dependerá del agente del "Toro" y si la oferta beneficia a ambas partes.

"Depende de que si esa oportunidad es beneficiosa tanto para Jorge como para el club y ahí se podrá considerar y si al final de cuentas para el equipo no vale la pena, lo más seguro es que vuelva a la institución", aseguró.



Olimpia prestó al delantero Jorge Benguché al Boavista por la suma de 500 mil euros (14,5 millones de lempiras) por una temporada.