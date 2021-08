Andy Najar retornó a la titularidad del DC United en la derrota en casa ante el Atlanta United

La MLS continúa con torneo 2021, donde el DC United de Andy Najar sufrió una dura derrota 2-1 en casa ante el Atlanta United y la tercera caída de manera consecutiva en el campeonato.

Pese a la caída de equipo del catracho, la buena noticia es que el hondureño retornó a la titularidad con su club, luego de dos partidos consecutivos ausentes.

Josef Martínez no perdió tiempo y a los 25 minutos del primer tiempo, recibió un pase filtrado que lo dejó con ventaja en el área para solo definir frente al arquero para el 1-0 que dejó la ventaja para los Fives Stripes al descanso.



El United no se daría por vencido y al minuto 54, Yordy Reyna pudo conseguir el empate gracias a un tiro libre que sorprendió al arquero que estaba adelantado y no pudo frenar el balonazo.



Fue en el cierre del partido que Marcelino Moreno tomó el balón en el área, recortó al centro y sacó un tiro que parece fue desviado por la defensa y entró al fondo de las redes para el triunfo del Atlanta United.

Con el marcador en contra, el técnico hizo alguna variantes en su plantel e hizo salir a Andy Najar a los 84 minutos y en su lugar ingresó el argentino Ramón Ábila.

El próximo partido del DC United es el sábado 28 de agosto, donde nuevamente jugarán en casa y reciben la visita de Philadelphia Union.