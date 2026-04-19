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Andy Nájar y su marca histórica en la MLS, habla del Aztecazo al América y adelanta: "Queremos el título de la Concacaf"

El hondureño de 33 años sigue recibiendo buenas noticias en la MLS con el Nashville SC.

  • Andy Nájar y su marca histórica en la MLS, habla del Aztecazo al América y adelanta: Queremos el título de la Concacaf
2026-04-19

Andy Najar encontró en el Nashville SC su hábitat, su casa y él está respondiendo cada vez que se pone el escudo en el pecho y sale a la cancha a derrochar magia con el balón.

El compromiso que el hondureño muestra es incuestionable, tanto así que ha decidido renunciar a la Selección de Honduras para centrarse en ayudar a los amarillos a obrar los resultados que la directiva emana desde los escritorios.

Recientemente el Nashville SC rompió los libros de la historia al ser el primer club de la MLS que gana en suelo mexicano y en el estadio Azteca por torneos de la Concacaf. Fue por la Champions y al América, el más grande de la región.

"Muy contento, creo que el equipo sabe lo que quiere y busca esta temporada, deseamos poder lograr el título de la Concacaf porque es muy importante y poder ganarle a un equipo mexicano en el Azteca, que en un estadio muy lindo para jugar y con toda la afición que tiene y lo que representa, es muy lindo", dice Najar.

El lateral derecho catracho de 33 años, que además cumplió 200 partidos en la Major League Soccer desde que debutó con el DC United en 2010 y que tuvo un breve paso por Los Angeles FC, cumplió los 200 partidos con clubes norteamericanos.

"El grupo estaba muy motivado para hacer historia, se logró y ahora esperamos enfrentar los próximos partidos, pero estamos preparados para estos momentos", dijo Najar Rodríguez, orgullo de Marcovia, Choluteca.

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Gustavo Roca
Gustavo Roca
Periodista

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Periodista deportivo desde 2010 y en Diario DIEZ desde 2014 cubriendo la sección de Centroamérica, Legionarios, Liga y Selección Nacional de Honduras.
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