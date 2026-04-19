Andy Nájar y su marca histórica en la MLS, habla del Aztecazo al América y adelanta: "Queremos el título de la Concacaf"

<b>Andy Najar</b> encontró en el <b>Nashville SC</b> su hábitat, su casa y él está respondiendo cada vez que se pone el escudo en el pecho y sale a la cancha <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/companero-de-andy-najar-revela-que-quedo-boquiabierto-cuando-vio-que-el-hondureno-dejo-tendidos-a-dos-mexicanos-KD30228417" target="_blank">a derrochar magia con el balón.</a></b>El compromiso que el hondureño muestra es incuestionable, tanto así que ha decidido renunciar a la <b>Selección de Honduras </b>para centrarse en ayudar a los amarillos a obrar los resultados que la directiva emana desde los escritorios.Recientemente el <b>Nashville SC </b>rompió los libros de la historia al ser el primer club de la MLS que gana en suelo mexicano y en el estadio Azteca por torneos de la Concacaf. Fue por la <b>Champions </b>y al <b>América</b>, el más grande de la región. "Muy contento, creo que el equipo sabe lo que quiere y busca esta temporada, deseamos poder lograr el título de la Concacaf porque es muy importante y poder ganarle a un equipo mexicano en el Azteca, que en un estadio muy lindo para jugar y con toda la afición que tiene y lo que representa, es muy lindo", dice Najar.El lateral derecho catracho de 33 años, que además cumplió 200 partidos en la <b>Major League Soccer </b>desde que debutó con el<b> DC United</b> en 2010 y que tuvo un breve paso por <b>Los Angeles FC</b>, cumplió los 200 partidos con clubes norteamericanos."El grupo estaba muy motivado para hacer historia, se logró y ahora esperamos enfrentar los próximos partidos, pero estamos preparados para estos momentos", dijo Najar Rodríguez, orgullo de Marcovia, Choluteca.