Hijo de Nicolás Cardozo, nacido en Honduras, destaca en Uruguay y la FFH ya le sigue los pasos

Su padre, Claudio Cardozo, ha confirmado que el deseo de Faustino es poder representar a las selecciones de Honduras, pues es un futbolista que creció en San Pedro Sula cuando su padre destacaba con la camisa del Real España donde fue campeón en el Clausura 2013."Faustino es un mediocampista ofensivo, juega de extremo así con el estilo que tiene Andy Nájar, es muy rápido y ha tenido toda la formación aquí en el fútbol de Uruguay", reconoció Claudio Cardozo, padre del joven que tiene el sueño de integrar la Selección de Honduras.El jugador además tiene las posibilidades de seguir creciendo ya que la academia del Sporting de Montevideo mantiene un convenio con el Bayern Múnich de Alemania, que le pone las miradas a todas las jóvenes estrellas que comienzan a destacar para firmarlas al desarrollar.