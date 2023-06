Andy Najar previo a la Copa Oro: “La Selección siempre ha sido muy importante para mí, si estoy al 100%, estoy disponible”

Si Andy Najar está sano, debe ser titular en la Selección de Honduras . De eso no hay duda. Y para nuestra suerte, el defensor se encuentra entero físicamente a pocos días de la Copa Oro .

“Gracias a Dios estoy bien, es mi tercer partido después de una pequeña lesión que tuve, lo bueno es que vengo sumando juegos que ha sido fundamental para mi. El cuerpo técnico me cuida bastante, conseguí mis primeros 90 minutos como titular, aunque se jugaron 100, poco a poco me voy poniendo bien en forma. Cuando jugamos con línea de cinco, tengo mucha libertad de ir al ataque en esta posición, sé que los goles y asistencias van a venir.”, dijo el lateral derecho a Deportes Total tras el triunfo en Miami.

Najar forma parte de la lista preliminar de la Selección Nacional para disputar al máximo torneo de Concacaf. En la fase de grupos enfrentaremos a México (25/6), Qatar (29/6) y Haití (2/7).

“Espero llegar a tope (a la Copa Oro), si se da la oportunidad, lo afrontaremos de la mejor manera. La Selección siempre ha sido muy importante para mí, siempre que estoy al 100%, estoy disponible”, declaró el legionario.

“Con el profe (Diego Vázquez) no he hablado, pero sí he estado en contactos con federativos. Ya sabía que iba a estar en la lista (preliminar), pero esperaremos el lunes que den la convocatoria”, culminó Andy Najar.