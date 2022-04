Andy Najar se confiesa en DIEZ: Desea volver a la Selección de Honduras y explica por qué no aceptó llamados del Bolillo Gómez

Muy contento y agradecido con Dios porque sé que venía de un historial de muchas lesiones por tres años y la confianza que el profesor (Hernán Pablo Losada) me dio y sobre todo el trato fue bonito, especialmente el cuerpo técnico. Ellos fueron piezas importantes de ese proceso para poder demostrar nuevamente mi nivel, de recuperarme y la verdad me siento muy contento porque gracias a Dios ese buen trabajo que hice el año pasado me ayudó a renovar mi contrato.

En ese entonces no me sentí bien y me hice a un lado. Además, así se le podía dar la oportunidad a un jugador que estaba mejor que yo en ese entonces, ese fue el motivo por el cual yo no asistí a las últimas convocatorias.

Bueno, simplemente tomé una decisión de no asistir porque creo que uno como jugador también tiene que pensar en el bienestar de uno y consideré que no era el momento adecuado para regresar a la Selección Nacional en ese entonces y sinceramente no me sentí bien, uno como jugador tiene que estar mentalmente y físicamente al cien porque uno no puede representar bien al país estando al 80 o 90 por ciento. Hay que estar al 100 por ciento.

Tampoco esperábamos esos resultados que no se nos dieron. Si no estoy equivocado, estas eliminatorias han sido las peores de la Selección en los últimos años y ahora lo único que queda es seguir trabajando y ver lo que puede pasar a futuro con la Selección.

Sabemos de su calidad técnica, pero se ha planteado la idea de participar en las próximas eliminatorias tomando en cuenta que se desarrollarán en Canadá, México y Estados Unidos

Bueno, todo depende de cómo esté yo en ese momento. Yo no descarto volver a la Selección, nunca lo he descartado, siempre que he estado al cien por ciento he estado ahí para representar bien al país. Las veces que he ido siempre he tratado de dar lo mejor de mí y dar el máximo. Si en ese entonces estoy al cien por ciento para representar bien al país con mucho gusto lo voy a hacer.

Si es al contrario, me voy a hacer a un lado para que un jugador nuevo venga y se le dé la oportunidad. Me gusta dejar las cosas claras y que también lo entiendan a uno como jugador.

Usted ha disputado Juegos Olímpicos, Mundial de Brasil, ha participado en Champions League y ha sido campeón con el Anderlecht de Bélgica... ¿Qué le hace falta a su carrera?

Gracias a Dios he tenido la oportunidad de jugar en todo lo que acaba de mencionar y ese es el sueño de todo jugador. Todos quieren jugar un Mundial, Champions League, representar al país en Olimpiadas y gracias a Dios tuve esa oportunidad. No le puedo pedir más a la vida y al fútbol y sobre todo a Dios porque sé que me ha dado muchísimo a pesar de los malos momentos que tuve hace cuatro años atrás, pero he tenido más momentos buenos que malos. Así que espero seguir haciendo historia en el fútbol y haciendo un nombre.

¿Su mensaje final a los lectores de DIEZ?

Un saludo para ellos y agradecido por el apoyo que siempre me han brindado. Esperamos que me vuelvan a ver nuevamente con la Selección si Dios lo permite.