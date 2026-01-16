Carlos Pineda sorprende con revelación de Álvarez y Pinto y avala llegada de Troglio: "Queremos ver si somos buenos afuera"

<b>O sea que, ¿a pesar de que vos querías salir al exterior, siempre estaba muy latente la posibilidad de renovar un período más con Olimpia, pero no se pudo nunca llegar a un acuerdo?</b>La verdad es que ya empezaba la Selección, ya venían las eliminatorias, todo el mundo estaba ilusionado por ir al Mundial. Yo quería ser parte de la Selección. El problema es que el torneo de Honduras ya empieza en agosto y el período de traspaso acaba de empezar. Los equipos empiezan pretemporada, no empiezan a competir sino hasta septiembre. Entonces septiembre es la fecha firme y si vos no vas en agosto no te van a tomar en cuenta, porque si eres un futbolista sin jugar es poco probable que te convoquen. Eso te va orillando a tener equipo rápido, a estar participando, te mete un poquito de presión de ver qué hago con mi carrera.<b>Pero por ahí yo supe que, además de lo de Sporting, también hubo una propuesta cercana a Estados Unidos. ¿No?</b><br />Sí, yo tuve ofertas en la MLS, en México.<b>¿Pero hubo algo que estuvo muy cerca?</b><br />La verdad es que tuvimos ofertas en segunda división. En primera no mucho. Al final llegaban otros jugadores a esa posición. El mercado de la MLS es fuerte. Ellos hacen una pretemporada larga, es el momento donde hacen los mejores refuerzos para empezar el año. Yo creo que pronto van a cambiar su sistema de competición para acomodarse al resto del mundo, porque ellos empiezan en enero y nosotros ya estamos compitiendo. Eso dificultó un poco que hicieran fichajes. El torneo prácticamente no se detuvo ni en Copa Oro ni en fechas FIFA.<b>¿Es un tema realmente económico?</b><br />Depende. Yo sé que hay jugadores en Honduras que ganan bien. Los sueldos son muy parecidos aquí. Tal vez aquí algunos jugadores insignia pueden ganar un poco más, pero siento que es bien parecido, aquí un poquito más.Si en Olimpia te hubieran aumentado el salario significativamente, ¿crees que todavía estuvieras ahí?
Creo que sí, la verdad es que sí. Cuesta salir de Olimpia mientras tengas contrato.Sin contrato también. ¿Cuesta salir de Olimpia? 
Sí, uno es agradecido con el equipo porque te da la confianza y tus primeros pasos. Uno quiere retribuir eso, tanto futbolísticamente como en una venta. Decís, cumplo mi sueño y ayudo al equipo que me formó, pero la verdad es que en los últimos años se ha trabado un poco, se ha costado poder salir.<b>¿Lo viviste tú?</b><br />Siento que no es tanto que no lo valga los precios que ponen el jugador, sino quién los paga, qué equipo puede desembolsar esa cantidad.<b>Te lo digo también por el caso de Jorge. ¿Has seguido el caso? ¿Has hablado con él?</b><br />Sí, se ha escuchado fuerte que un equipo como el Alajuelense se enfoque en Jorge. Habla de que es un gran jugador y que hagan una oferta económica. Yo le digo que hay que pedirle a Dios y que Dios haga lo que tenga planeado. Si es de Dios que cambie de equipo, se va a hacer y va a ser fácil. Yo entiendo a Olimpia de no querer soltarlo, pero como jugador llega un punto donde quieres probar algo diferente.<b>Más allá de eso, ¿qué te comentaba él?</b><br />Él quiere probar nuevos aires. Siento que varios jugadores que hemos ganado mucho en Olimpia queremos probarnos, ver si de verdad somos tan buenos afuera. No quedarte con el “qué hubiera pasado”, sino vivirlo. En Olimpia uno está bien, es lindo, se ganan títulos, se juega con estadios llenos. Pero llega un punto donde querés probarte.<b>Y más que eso, ustedes se ganaron ese derecho, ¿verdad?</b><br />Sí, gracias a Dios tuvimos muchos éxitos. Me fui con nueve títulos y uno de CONCACAF. Al final de la carrera uno piensa qué hubiera pasado si no se hubiera arriesgado. Salir al extranjero es diferente. La exigencia es mayor. Tenés que rendir sí o sí. Eso te obliga a ser mejor, a exigirte más.<b>Carlos, ¿crees que los que mandan el fútbol deberían cambiar métodos de negociación para tener más legionarios?</b><br />No sé si el negocio ha resultado. En los últimos años, ¿qué ventas dejaron dinero real a los clubes? No solo en Olimpia, sino en toda la Liga Nacional. Antes Marathón, Real España, Motagua exportaban jugadores. Hoy son pocos los casos. Tal vez habría que cambiar la manera de negociar. Pero si los equipos están contentos, ellos deciden.<b>Ahorita que se habla mucho de Jorge, ¿cómo ves el tema de Costa Rica como destino?</b><br />La gente piensa que uno elige dónde ir. Si fuera así, todos elegiríamos Europa. Pero cerrar fichajes es complicado. La liga hondureña no es muy apetecible en el mercado internacional. Tenemos buenos jugadores, pero hay que cambiar eso poco a poco. Uno siempre elige la mejor opción disponible, no es conformismo.<b>¿Jorge y Pinto se quieren ir?</b><br />No es tanto quererse ir. Quieren probarse, salir al extranjero. Son de los mejores jugadores del Olimpia y tienen ese derecho.<b>En cuanto al Sporting, ¿cómo te has adaptado?</b><br />Muy bien. Tenemos tres semanas de trabajo con un técnico nuevo, muy capaz, de los mejores en Costa Rica. Ha cambiado mucho el equipo: intensidad, estilo de juego, asociaciones, táctica. Los refuerzos son jugadores probados. Cambiamos de cancha, ahora tenemos más espacio para jugar. El equipo está ilusionado. Queremos clasificar y pelear el título. Tenemos con qué y hay que demostrarlo.<b>¿Qué hablan con Álex López y Jesús Batiz?</b><br />Que aquí las condiciones son diferentes. Entrenamiento, intensidad, psicóloga, nutricionista, preparadores físicos, área médica, editor de video. Tenés todas las herramientas. Es un poquito más completo que Honduras.<b>Te quedan seis meses de contrato. ¿Qué viene para ti?</b><br />El equipo ya me ofreció renovación. Estoy bien, feliz, motivado por el proyecto. Estoy abierto a renovar. En los próximos meses se tomará la decisión.<b>Bueno, como te escucho, te veo bastante motivado por renovar. ¿Se han activado tal vez aquellos clubes que de repente no pudieron volverte a llamar o algo así</b><br />Sí, ahorita llegaron ciertas ofertas, pero no sentí que fuera un crecimiento. Entonces prefiero estar aquí en Costa Rica, terminar este torneo, si no renovar antes y ver qué pasa. Uno siempre sueña con jugar en las mejores ligas y si se puede dar un salto o un escalón arriba, se va a dar. Pero como te digo, a veces uno toma la mejor oferta, tanto deportiva como económicamente. Las dos son parámetros, ni una ni la otra.<b>Sabes que se me escapó algo. El 32 en Olimpia ya lo tienen ocupado. ¿Te diste cuenta? ¿Qué pensaste?</b><br />Nada. La verdad es que gracias a Dios yo fui formado, tuve una buena formación en las ligas menores. Yo antes era el 10, en toda la fuerza básica era el 10 y el capitán. Llegó un punto en que ya ni 10 ni capitán, era uno más, porque me tocó cambiar de categoría y los que ya estaban eran mejores. Había que respetar. Me quitaron el 10, me quitaron el gafete y tocó seguir adelante. Yo nunca me enamoré de los números. Siempre le dije a la gente que peor es no tener camisa, peor es no tener número. Al final solo es un número, no te hace más ni menos. Los números los van a seguir usando, así como yo usé el 32 que antes lo usaba Boniek.<b>Por tu culpa, Pineda, a los que llegaron en tu posición les costó porque el olimpismo no los aceptaba, ¿te diste cuenta?</b><br />Yo lo tomo como un halago, pero siento que en Olimpia siempre van a llegar buenos jugadores. Al final quedan campeones y se puede ver que cumplen el trabajo. Siento que es más por el cariño que me tomó la gente, de verme ahí tantos años. Sentir ese cambio les costó un poquito aceptarlo, pero ahora ya se han calmado y están felices de nuevo.