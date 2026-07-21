Cómo motorizar las persianas enrollables que ya tienes sin hacer obras

Muchas personas creen que para tener persianas automáticas hay que cambiarlas por completo, con la reforma, el polvo y el gasto que eso supone. La realidad es más amable: la mayoría de las persianas enrollables manuales como estas se pueden motorizar tal cual están, sin tocar la pared, sin escombros y a menudo en una sola mañana. El truco está en sustituir el mecanismo interior por un motor, no en arrancar nada. Quien no lo sabe sigue subiendo y bajando a mano cada día unas persianas que podría manejar con un botón

No hace falta cambiar la persiana, solo su mecanismo

El punto de partida que cambia todo es este: la persiana en sí —las lamas, el cajón, las guías— se queda donde está. Lo único que se sustituye es el sistema que la hace subir y bajar



Una persiana enrollable manual funciona con una cinta que enrolla el eje, o con una manivela. Motorizarla consiste en quitar ese mecanismo y colocar un motor que gire el eje por ti. Nada más



Por eso no hay obra: no se pica pared, no se cambia el hueco ni se retira la persiana. Se abre el cajón, se trabaja dentro y se cierra. El aspecto de la ventana queda idéntico

Qué significa exactamente "sin obras"

Conviene aclarar el término, porque "sin obras" no quiere decir "sin tocar nada". Significa que no hay trabajo de albañilería: ni escombros, ni yeso, ni pintar después



En la práctica, motorizar sin obras implica abrir la tapa del cajón de la persiana —esa que ya existe y suele ir con tornillos o a presión—, retirar la cinta o la manivela, introducir el motor dentro del eje y sujetarlo. El cajón se vuelve a cerrar y no queda rastro del cambio por fuera



La diferencia con una instalación con obra está en los casos donde no hay cajón registrable o la persiana es muy grande y expuesta. Ahí puede hacer falta un profesional y algún ajuste mayor, pero para la persiana enrollable doméstica típica, el proceso es limpio

El motor tubular: la solución más habitual

El corazón de todo es el motor tubular, un cilindro que se introduce dentro del eje sobre el que se enrolla la persiana. Al girar, hace subir y bajar las lamas sin esfuerzo



Se elige según el peso y el tamaño de la persiana: a más superficie y más lamas, más fuerza necesita el motor. Por eso el primer paso siempre es tener una idea del peso, para no quedarse corto ni pagar de más por potencia que no se usa



La versión clásica de este motor va conectada a la corriente. Es la más potente y la que no depende de baterías, pero tiene una pega para el "sin obras": necesita un cable de alimentación cerca del cajón. Si ya hay un enchufe o una salida eléctrica próxima, perfecto; si no, habría que llevar corriente hasta ahí, y eso ya roza la pequeña obra

Motores a batería y solares: el verdadero "sin cables"

Aquí está la novedad que ha hecho tan fácil motorizar sin tocar nada. Los motores alimentados por batería recargable eliminan la necesidad de llevar corriente hasta la persiana



Se instalan igual que el tubular clásico, pero en lugar de enchufarse, funcionan con una batería interna que se recarga cada varios meses. Para muchos hogares, esto convierte la motorización en un trabajo de bricolaje asumible, sin electricistas ni cables a la vista



La vuelta de tuerca son los motores con panel solar. Una pequeña placa se coloca en el exterior de la ventana y va recargando la batería con la luz del día, de modo que en la práctica no hay que recargar casi nunca. Para ventanas soleadas, es la opción más cómoda y la más fiel a la idea de instalar y olvidarse.



Estas alternativas son las que de verdad hacen que las persianas enrollables manuales de toda la vida se automaticen sin reformar nada

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Qué comprobar antes de lanzarte

Antes de comprar el motor conviene hacer unas comprobaciones sencillas que evitan sorpresas. La primera es que el cajón sea accesible: tiene que poder abrirse para trabajar dentro. Los cajones registrables, con tapa desmontable, son los ideales



La segunda es el peso y el tamaño de la persiana, que determinan la potencia del motor. Una persiana pequeña de una ventana pide un motor modesto; una grande de un balcón necesita más fuerza



La tercera es el diámetro del eje, porque el motor tubular debe encajar dentro. Es un dato fácil de medir y que garantiza que la pieza entra sin problemas.



Y la cuarta, si eliges un motor a corriente, es tener claro de dónde saldrá la alimentación. Si no hay punto eléctrico cerca y no quieres cables, la batería o el solar te resuelven la papeleta

Cuánto cuesta y cuándo compensa de verdad

El coste de motorizar una persiana enrollable existente es muy inferior al de cambiarla entera, y ahí está buena parte de su atractivo. El grueso del gasto es el motor, más el mando o el sistema de control que elijas



Los motores a corriente suelen ser los más económicos; los de batería y los solares ocupan un rango algo más alto por la comodidad que ofrecen. Si haces tú la instalación con un modelo a batería, te ahorras además la mano de obra



¿Cuándo compensa? En casas con muchas ventanas, motorizar ahorra una rutina diaria tediosa. En ventanas altas o de difícil acceso, convierte en usables persianas que antes casi no se movían. Y para personas mayores o con movilidad reducida, la diferencia en autonomía es enorme



No hace falta motorizar toda la casa de golpe: se puede empezar por las persianas más incómodas y ampliar con el tiempo

Del botón al móvil: hasta dónde quieras llegar

​​​​​​Una vez motorizada, cada persiana puede manejarse con un pequeño mando, como el de un televisor. Es el nivel básico y para mucha gente es más que suficiente



Si quieres ir más allá, existen motores compatibles con conexión inalámbrica que permiten controlar las persianas desde el móvil, estés en casa o fuera. Así se pueden subir y bajar en remoto o simular presencia cuando no hay nadie



El escalón siguiente es la automatización: programar que bajen solas en las horas de más sol para mantener la casa fresca, o que suban al amanecer. Ese gesto repetido cada día, sin que nadie intervenga, es una de las ventajas que más se agradecen con el tiempo



Lo bueno es que puedes quedarte en el mando sencillo o llegar hasta la domótica completa. La motorización abre la puerta, y tú decides cuánto la cruzas

Una mejora al alcance de más gente de la que cree

Al final, automatizar las persianas enrollables de casa no exige la reforma que muchos imaginan, sino un cambio interior que respeta por completo la ventana y la fachada. Un motor adecuado, la comprobación del cajón y del peso, y la decisión entre corriente, batería o solar bastan para pasar de subir a pulso a manejar todo con un botón

La próxima vez que tires de la cinta o des vueltas a la manivela, quizá merezca la pena preguntarse por qué seguir haciéndolo a mano cuando la persiana que ya tienes puede motorizarse sin mover un solo ladrillo. ¿Y si la reforma que creías necesaria nunca hizo falta?