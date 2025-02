EXCLUSIVA con David Ruiz: La promesa con Messi en Honduras y el jugador del Olimpia que compara con Busquets

David Ruiz está viviendo el sueño americano. Comparte en el Inter Miami de la MLS todos los días con el mejor jugador del mundo; Lionel Messi, con el campeón del mundo, Sergio Busquets y con dos estrellas de talla mundial como Luis Suárez y Jordi Alba. En esta entrevista exclusiva con DIEZ, el mediocampista hondureño habla de su llegada a Honduras. Revela los consejos que le dan sus compañeros. Uno de ellos le ha prohibido comer pollo frito con kétchup porque la considera dañina para los deportistas, además revela que le dará de probar baleadas a Messi y sus compañeros. ¿Cómo se la preparará? Revela el menú especial para la Pulga.

“Ya les dije que le quiero dar una baleada que es lo más tradicional que tenemos en Honduras”, cuenta Ruiz en la previa del duelo contra Olimpia de este sábado en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

La entrevista con David Ruiz

¿Cómo ha sido esta transición de técnico ahora bajo el mando de Javier Mascherano como entrenador de tu equipo? Ahorita comenzando, probando jugadores en pretemporada, apenas, pero bien, cómodo, y listo para seguir. ¿Mascherano en su momento fue un mediocampista de contención aguerrido, qué consejos te ha dado porque juegas en una posición similar? Ahorita lo mismo, mantener la pelota simple, recuperar, maneja muy bien Busquets... ahorita estoy jugando más adelantado, no sé, correr a la espalda de la línea de defensa, más o menos eso. Mañana es tu cumpleaños y vienes a San Pedro Sula. ¿Qué planes tenés, habrá alguna fiestecita? Bueno, ahorita no, estamos enfocados en el partido, listos para enfrentar al Olimpia. Con mi familia estando allá en Honduras, sí, una coincidencia y estoy listo para aprovechar la oportunidad. ¿Tienes algún deseo de cumpleaños? Anotar un gol, o una asistencia, porque no, algo. Y se lo dedicaría a mi madre que va a estar en el estadio.

¿Te han pedido referencia a cerca del Olimpia, porque sos hondureño? ¿Qué te han dicho, cómo ven el plantel? Ahorita no hemos ido tanto en detalles ni nada, pero ya tenemos el partido preparado de cómo vamos a jugar, en qué juegan ellos, nosotros solo nos queda ir a sacar el partido adelante. ¿Te ha preguntado Lionel Messi, Busquets, Luis Suárez, Jordi Alba a cerca de Honduras, te han pedido alguna referencia del país?

Sí, bueno me preguntan que cómo es Honduras, yo les digo que es bien bonito, bien humilde, no se ve tanto acá cosas de Honduras y les digo que es sano. ¿Messi en específico qué te ha preguntado? Eso, lo que le digo, que me pregunta cómo es Honduras. Me pregunta que, si es bonito, no sé, yo le digo que sí que son para mí lo más hermoso. ¿Cuándo llegues, que platillo hondureño les vas a ofrecer? Bueno, ya les dije que le quiero dar una baleada que es lo más tradicional que tenemos en Honduras y un ceibeño. Te pediríamos un favor, que, si se comen una baleada tus compañeros, los grabes para ver cómo es su reacción. Eso haré (risas) para ver cuando la prueben. Sabemos que será bien complicado, pero si te tocar recomendarle un lugar para visitar a Lionel Messi, ¿Cuál sería? Yo le diría Roatán porque es el lugar más turístico, o también La Ceiba. ¿Algún jugador del Olimpia que conoces te ha pedido alguna camisa o que le consigas algún autógrafo de tus compañeros? Bueno, ahorita solo he hablado con Julián Martínez que es mi buen compañero desde la Selección Sub-20 y sí hemos texteado de cómo estás, pero sí se da la oportunidad, seguro que intercambiaremos camisa.

¿Nadie te ha pedido la camisa de Messi? No, nadie. ¿Para vos cuál es el Lionel Messi del Olimpia? ¿El Messi del Olimpia? No estoy seguro, no te sabré decir. De Olimpia ahora mismo... (silencio) Diría entre José Mario Pinto y Alberth Elis.

¿Y el Busquets del Olimpia? Diría que Jorge Álvarez. ¿Cómo es el guardaespaldas de Messi con ustedes, porque lo vemos que cuando cuida a Leo se va con todo? Es muy buena persona, nada que ver cuándo está trabajando que cuando comparte con nosotros, en verdad que, habla lenguajes, no tiene un acento así, pero es súper buena persona, está enfocado cuando está trabajando por eso lo ven ustedes de esa forma. Es muy humilde. Entre Messi, Luis Suárez, Busquets, Jordi Alba, ¿con quién te llevas más? Sería más entre Jordi (Alba) y Busi (Busquets) por la posición en que jugamos, puedo aprender algo de él. Jordi es el que más me aconseja, siempre está encima de mí y me habla de tener buenos hábitos, eso lo aprecio mucho. ¿Qué consejos te da Jordi Alba? Bueno, siempre me dice de ser organizado, tener mi día siempre de saber lo que tengo qué hacer, ser organizado en el fútbol, cortar cualquier distracción fuera del campo porque después se refleja dentro cuando está trabajando. ¿Entonces te da más consejos fuera de la cancha que de lo que haces dentro? Claro, también de la nutrición porque uno cuando está joven se alimenta mal, uno cree que está bien, pero cuando los años vienen comienza a sentir molestias, lesiones y hay que alimentarse bien. ¿Te han regañado o llamado la atención alguna de estas figuras por alguna actitud o alguna falta de aplicación en la cancha? Sería más fuera de la cancha quizás, una vez me dijo flojo cuando trataba de hacer gimnasia, pero dentro de la cancha cuando fallo un pase tratan de ayudarme para mejorar y para que no vuelve a errar ese pase. Si me regañan sería por ejemplo en la comida, porque a mí me gusta comer pollo con kétchup, huevo con kétchup y es algo que me han quitado esa maña de comer con kétchup porque no es saludable, según ellos. ¿Quién es el que más te hace esas recomendaciones? De nutrición es más Busi (Busquets), es el que siempre está atento en lo que como. Siempre me dice: trata de comer esto que es mejor.

¿En el tema de camerino con quien compartís habitación y quién es tu mejor amigo en el Inter de Miami? Con Benjamin Cremaschi porque venimos de la academia del Inter Miami, pasamos por las mismas categorías, primero y segundo equipo y es con quien más me llevo. ¿Hablando de la Selección Nacional, cómo te sientes con la llegada de las eliminatorias que pronto estarán ya concentrados, David? Primero Dios me convoquen otra vez a la Selección Nacional y listos para tener esa responsabilidad de llegar, pasar las eliminatorias y clasificar a todos los torneos que tengamos y ojalá también al Mundial. ¿Cuándo llegues a Honduras que será lo primero que harás? Me gustaría irme a comerme una baleada de Honduras, siempre que llegó a Honduras se me apetece la comida catracha, que no es como la comida de acá de Miami. ¿Con qué te comes la baleada? Con todo, con aguacate, huevo... ¿Y cómo se la darías a Messi? Bueno sí, porque no, a creo que le gustaría más con carne.

En este tema de los viajes por la seguridad que llegan a todos lados bien resguardados. ¿Se sienten ustedes como estrellas de Hollywood? (Risas) Sí, cada vez que viajamos y tenemos a Leo en el Bus siempre hay muchas patrullas cuidándonos, el hotel siempre lo tratan de cerrar y diría que sí, se siente un poco, así como de Hollywood. ¿Qué es lo más raro que has sentido ahora que han llegado todas estas estrellas al Inter Miami? Sorprendido, porque antes no había tanta afición y ahora que estamos con ellos, cada vez que viajamos, siempre hay patrullas dirigiendo los buses, mucha gente en los hoteles buscando un autógrafo, y eso es la locura, es mucha atención. ¿Ahora que estás en Inter Miami, te han dado alguna invitación a un evento especial de esos exclusivos de Miami como de NBA, béisbol, NFL? Sería más que todo a la Fórmula 1 que es algo grande que es muy difícil tener boletos, a eso sí. ¿Sos fanático de la Fórmula 1? No, pero siempre cuando me invitan trato de participar. ¿Danos tu pronóstico para el Super Bowl del domingo? Yo digo que ganan las Eagles... voy a ver el partido, es una final y es un evento muy grande aquí en Estados Unidos.