Mascherano, DT del Inter Miami, impactó con declaraciones sobre Andy Nájar: "es una arma de ataque muy importante"

En la previa, el entrenador argentino de las Garzas donde tienen a <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/oficial-lionel-messi-decision-final-renovacion-inter-miami-hasta-2028-KF27881694" target="_blank">Lionel Messi</a></b> como la gran estrella, el exjugador<b> Javier Mascherano</b>, se rindió en elogios hacia el catracho Andy Nájar.<b>"Es una arma de ataque </b>muy importante en Nashville, lateral muy profundo, que suele hacer mucho daño por la manera que juega Nashville, lo utilizan muchísimo. Es uno de los jugadores a minimizar porque te puede hacer mucho daño", expresó a Deporte Total USA el exjugador del Barcelona, Liverpool y de la selección de Argentina.El pitazo inicial del segundo encuentro entre Nashville y el Inter Miami en el GEODIS Park en Nashville, Tennessee, está pautado para las 5:30 pm, hora de Honduras.Con una victoria este sábado, Inter Miami aseguraría un lugar en las semifinales de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/mls" target="_blank">Conferencia Este de la MLS</a></b> por primera vez en la historia del Club.Si Nashville gana, la serie de primera ronda regresaría al Chase Stadium el sábado 8 de noviembre para un tercer partido y definitivo entre ambas instituciones.El encuentro será el decimoctavo entre ambos equipos en la historia. Inter Miami lidera la serie hasta la fecha con <b>nueve victorias contra cuatro </b>para Nashville, mientras que otros cuatro partidos terminaron empatados.Inter Miami busca extender su invicto en los últimos 10 partidos contra Nashville (8 victorias y 2 empates), una racha que incluye la final de <b>Leagues Cup 2023 </b>en GEODIS Park, en la cual Inter Miami ganó en tanda de penales para conquistar el primer histórico primer título en la historia del club de la Florida.