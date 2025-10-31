Mascherano, DT del Inter Miami, impactó con declaraciones sobre Andy Nájar: "es una arma de ataque muy importante"

El pasado viernes 24 de octubre el Inter Miami venció 3-1 al Nashville en el Chase Stadium en el inicio de los playoffs de la temporada 2025 de la MLS y pueden sentenciar todo en el duelo de este sábado.

Inter Miami y Nashville se vuelven a enfrentar este sábado 1 de noviembre en el segundo partido de la serie al mejor de tres y la participación hondureña está garantizada.

En la previa, el entrenador argentino de las Garzas donde tienen a Lionel Messi como la gran estrella, el exjugador Javier Mascherano, se rindió en elogios hacia el catracho Andy Nájar.

"Es una arma de ataque muy importante en Nashville, lateral muy profundo, que suele hacer mucho daño por la manera que juega Nashville, lo utilizan muchísimo. Es uno de los jugadores a minimizar porque te puede hacer mucho daño", expresó a Deporte Total USA el exjugador del Barcelona, Liverpool y de la selección de Argentina.

El pitazo inicial del segundo encuentro entre Nashville y el Inter Miami en el GEODIS Park en Nashville, Tennessee, está pautado para las 5:30 pm, hora de Honduras.

Con una victoria este sábado, Inter Miami aseguraría un lugar en las semifinales de la Conferencia Este de la MLS por primera vez en la historia del Club.

Si Nashville gana, la serie de primera ronda regresaría al Chase Stadium el sábado 8 de noviembre para un tercer partido y definitivo entre ambas instituciones.

El encuentro será el decimoctavo entre ambos equipos en la historia. Inter Miami lidera la serie hasta la fecha con nueve victorias contra cuatro para Nashville, mientras que otros cuatro partidos terminaron empatados.

Inter Miami busca extender su invicto en los últimos 10 partidos contra Nashville (8 victorias y 2 empates), una racha que incluye la final de Leagues Cup 2023 en GEODIS Park, en la cual Inter Miami ganó en tanda de penales para conquistar el primer histórico primer título en la historia del club de la Florida.