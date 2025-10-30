Keyrol Figueroa se rinde ante el Liverpool de Inglaterra tras su primera convocatoria oficial

El joven delantero hondureño <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/keyrol-figueroa-el-potente-atacante-hondureno-que-dio-el-salto-al-primer-equipo-del-liverpool-DL27973451" target="_blank">Keyrol Figueroa</a></b> dio un paso importante en su prometedora carrera al recibir su <b>primera convocatoria oficial con el Liverpool FC</b>, uno de los clubes más grandes e históricos del fútbol de Europa.El atacante, hijo del exseleccionado nacional <b>Maynor Figueroa</b>, fue incluido en la plantilla de los “Reds” ante <b>Crystal Palace</b> por la Carabao Cup , marcando un nuevo capítulo en su proceso de crecimiento dentro del fútbol europeo.