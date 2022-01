¡Williams Reyes, a punto de firmar otro contrato profesional en el extranjero con 45 años de edad!

Y es que Williams Reyes no ha dejado de jugar desde que militó en su último equipo en Primera División en el 2017 con el Chalatenango . Rápidamente fichó con el Aspirante de Jucuapa de la segunda, donde dejó un buen registro goleador.

“A Williams Reyes sabemos que muchos lo pueden juzgar por la edad, pero sabemos que ha habido jugadores de edad grande que han jugado hasta Mundiales. Este tipo de jugador del cual no se conoce que su vida sea, como decimos, ‘vida loca’, el cuido personal que tiene determina que pueda ser tomado en cuenta para este proceso”, declaró Ángel Orellana , técnico del equipo.

“A lo largo de la experiencia que he tenido en mi vida como técnico, he distinguido que hay jugadores buenos y hay jugadores más buenos. La edad no determina el esfuerzo, la entrega o el sueño que pueda tener una persona. Todo va a recaer en el esfuerzo y el talento que tiene”, dijo, de acuerdo a declaraciones recogidas por El Diario de Hoy.

“Así que, por eso, puedo decir que Williams Reyes llegaría en buena hora al Racing”, aseguró el timonel del Racing de Armenia de la segunda división de El Salvador.

El atacante catracho Williams Reyes comandó por mucho tiempo la tabla de goleadores históricos en el balompié salvadoreño. En su larga carrera logró cosechar 294 goles, pero recientemente fue bajado por el panameño Nicolás Muñoz, quien lo superó y firmó 297 dianas.