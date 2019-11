Denovan Torres explica por qué no ha estado defendiendo la portería del Marathón

El guardameta no pudo estar en el cierre del campeonato y en el juego de ante Motagua por la pentagonal por una lesión, pero confirma que ya tiene el alta médica y podría reaparecer el fin de semana.

El 1 de diciembre el Monstruo visitará a los Lobos de la UPN en la tercera jornada del Apertura. Pero el entrenador Héctor Vargas ha confiado en Roberto "Pipo" López como el primero y el joven Luis Ortiz de suplente.

"Ya estuve hablando con el profesor y estoy listo para volver", dijo Denovan antes del inicio del partido confirmando la lesión que lo apartó de las canchas y este sábado estuvo de espectador en el Olímpico Metropolitano.

El nacido en Las Vegas, Victoria, Yoro, alabó el debut que tuvo el joven Luis Ortiz frente al Honduras Progreso en la portería donde lo hizo deteniendo un lanzamiento penal en el triunfo 3-1.

El portero Roberto López ha sido el titular ante la baja del yoreño Denovan Torres. Foto Yoseph Amaya

"El que no juega con el profesor Héctor Vargas que da la confianza ya no jugó. Solo me queda decirles que le entren con todo y vayan siempre para adelante", explicó Denovan Torres quien también ha sido seleccionado nacional.

VISITA DE UNO QUE QUIEREN

Uno de los jugadores que estuvo presente en el Olímpico fue el delantero argentino Bruno Volpi quien en los últimos días se ha mencionado que está en la órbita del Marathón.

El sudamericano que militó en el Platense en el Apertura anotó siete tantos con los del puerto en este certamen y eso le ayudó a acaparar las miradas de algunos equipos grandes.

Además del atacante que estuvo en el estadio, lo acompañaba su connacional Matías Olariaga, arquero que también fue parte del plantel que culminó dirigiendo Guillermo Bernárdez.