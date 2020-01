Tyson Núñez: "No le doy importancia a las palabras negativa de la gente"

El laureado futbolista catracho, Milton "Tyson" Núñez se ha abierto paso en el mundo de la política para postularse como diputado al Congreso Nacional de Honduras.

Tyson de ahora 47 años de edad que sigue activo en el fútbol hondureño militando en el Victoria de la Liga de Ascenso, eligió el Partido Nacional bajo el liderazgo del candidato presidencial Ricardo Álvarez para encaminarse a la banca.

Lo cierto es que después de una destacada carrera en equipos como Marathón, Olimpia, Real España. Además de otros clubes en el extranjero como Comunicaciones, Pachuca, Necaxa y su carrera a nivel de selección ha sido duramente criticado generando división entre sus seguidores por la decisión que tomó de incursionar en la política.

Sobre ello en palabras del propio veterano futbolista a Litoral Atlántico, responde que "veo a George Weah (presidente de Liberia), gran futbolista, se tiró a la política y no es criticado o de repente sí, pero no le doy mucha importancia a las palabras negativas de la gente, se da en el fútbol y más en la política. Tal vez por los malos manejos de otras personas".

La candidata Carmen Rivera, Ricardo Álvarez y Tyson Núñez.

Sobre la determinación de eligir los colores azules comentó que "no importa el partido, hay opciones. Si vos querés hacer cosas buenas únete a cualquier partido, pero esta fue mi decisión. No es llegar a un equipo y calentar banca porque todo mundo espera lo mejor de uno. Para mostrarlo es estando en la cancha, dando su palabra y teniendo la capacidad para resolver problemas".

En lo demás guardó espacio "agradecer esta linda oportunidad" argumentando que "es una etapa diferente porque hay que actuar y pensar diferente por los cambios que se buscan. Yo me sumo a este gran cambio porque Ricardo Álvarez tiene una visión plasmada para cambiar radicalmente las cosas negativas que se hablan y se han dado en el país".

Finalmente, no escatimó y fue claro en que "no me costó decir que sí porque cuando te invitan a algo y es por cambios, hay que decir que sí. Si te llaman a una Selección no puedes decir que no porque vas a defender una causa y yo me sumo a cambiar muchas cosas que se han dado en el país".

Futbolistas hondureños en la política

Milton Omar se une a la lista de varios futbolistas que han optado por un escaño en el Congreso, tales como Cristhian Santamaría, Ósman Chávez, Wilmer Velázquez, Jaime Villegas y Gilberto Yeawoord.