Jugadores de la Upnfm tendrán psicólogos por disposición de la directiva

Después de 13 jornadas sin conocer la victoria en la Liga Nacional, las luces se han encendido en las autoridades de la Upnfm, quienes han comenzado a tomar decisiones para buscarle una salida a la crisis del club.

El vicerrector de la Upnfm, Darío Cruz, fue directo cuando se le consultó sobre la espera que pueden seguir teniendo al técnico por los malos resultados.

"Tuvimos una reunión la pasada semana y les expresamos el respaldo. Eso fue antes del partido ante el Real España, pero igual, la continuidad de él no depende de un resultado. Nosotros estamos claros en el proyecto".

Y agregó. "No es momento para hacer cambios, ni para provocar sacudidas porque eso va crear mayor incertidumbre. Lo que queremos es sembrar las bases de lo que se viene para el torneo 2020-2021".

Ante la crisis de los malos resultados en el presente torneo, la directiva busca algunas salidas. "Estamos preparando un retiro deportivo en la ciudad de Danlí para todo el cuerpo técnico, en pleno de todo el torneo. A modo que puedan buscar unos árboles de guayabo y se puedan decir las cosas que no se han dicho. Esto es después del partido ante el Real de Minas".

El directivo de los Lobos se atrevió a decir que "para mí, la crisis es más que de resultados, es de juego. El equipo perdió la actitud, el valor, las ganas. Antes perdíamos cuatro partidos seguidos, pero la concepción que había es cómo seguíamos jugando, no se daban por vencidos y eso es lo que quisiéramos recuperar, la memoria del equipo".

La Upnfm no ha ganado ni un tan solo juego en el torneo.

Sobre los rumores de división en el plantel universitario, manifestó: "Si en los matrimonios hay rupturas, falta de comunicación. ¿Qué pasa si entre el cuerpo técnico y los jugadores no hay comunicación? Yo siento que ahí es donde tenemos que trabajar. Ya hubo una conferencia motivacional la semana pasada, ya tenemos un psicólogo, parecido a las Selección en 1982".

Cruz adelantó que a ciertos jugadores se les asignarán psicólogos. "Mañana hay otra charla con otro psicólogo deportivo. Nosotros vamos a ponerles psicólogos personalizados a ciertos jugadores, cuyo rendimiento no es el mismo. Algo debe de estar pasando que no les permite cumplir. Eso andamos buscando".

Y desde su punto de vista detalla los aspectos que considera se está errando. "Estamos reprobados, sí. Estaríamos reprobados en actitud y vamos a hablarlo no cuantitativamente, sino cualitativamente: en actitud, ganas, entrega y compromiso. Hay una crítica que no es sangre, sino horchata lo que corre por las venas de ellos, pero no de todos".

El equipo de Salomón Názar ha empatado cinco juegos y ha perdido cinco duelos en el torneo. Ha marcado seis goles y recibió 17 hasta el momento.