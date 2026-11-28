ATENCIÓN: Así está la tabla de posiciones mientras se juega la jornada 16 y última del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

En esta instancia, el formato se mantiene: el equipo mejor ubicado en la tabla enfrentará al que haya clasificado en la posición más baja. Es decir, el primero juega contra el sexto, el segundo contra el quinto, y así sucesivamente, según los clasificados tras el repechaje.

Motagua es el actual campeón del fútbol hondureño y buscará conquistar el título del torneo Apertura. El ciclón azul sueña con el bicampeonato y la copa 21.