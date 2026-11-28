ATENCIÓN: Así está la tabla de posiciones mientras se juega la jornada 16 y última del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
LA CLASIFICACIÓN EN VIVO
1- Olimpia: 38 puntos
2- Marathón: 34 puntos
3- Motagua: 31 puntos
4-Real España: 29 puntos
5- Estrella Roja: 22 puntos
6- Lobos: 22 puntos
7- Potros: 21 puntos
8- Génesis: 18 puntos
9- Choloma: 15 puntos
10- Independiente: 13 puntos
11- Platense: 9 puntos
12- Juticalpa: 7 puntos
RESULTADOS EN VIVO
Olimpia 1-0 Estrella Roja
Lobos 1-0 Juticalpa
Independiente - Platense (REPROGRAMADO A LAS 8:00 P.M)
Choloma 3-1 Real España
Marathon 1-1 Génesis
Potros 2-1 Motagua
¿CÓMO SE JUGARÁ EL REPECHAJE?
En esta instancia, el formato se mantiene: el equipo mejor ubicado en la tabla enfrentará al que haya clasificado en la posición más baja. Es decir, el primero juega contra el sexto, el segundo contra el quinto, y así sucesivamente, según los clasificados tras el repechaje.
Motagua es el actual campeón del fútbol hondureño y buscará conquistar el título del torneo Apertura. El ciclón azul sueña con el bicampeonato y la copa 21.