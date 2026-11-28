RESULTADOS AL INSTANTE
Olimpia vs Estrella Roja
Lobos vs Juticalpa
Independiente vs Platense
Choloma vs Real España
Marathón vs Génesis
Potros vs Motagua
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Bienvenidos al minuto a minuto de todos los partidos de la última jornada del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
- LA PREVIA -
El campeonato Apertura 2026-27 de la Liga Nacional de Honduras vivirá este sábado 28 de noviembre una noche de emociones con la celebración de la jornada 16, última de las vueltas regulares, que comenzará a las 7:00 de la noche. Con Olimpia instalado en las semifinales gracias a sus 35 puntos, todavía quedan varios asuntos por resolver entre los clubes que aspiran a la clasificación y los que intentan escapar del fondo de la tabla.
- POR LAS SEMIFINALES -
Uno de los principales atractivos estará en la disputa por el segundo boleto directo a semifinales, que tiene como protagonistas a Marathón, Motagua y Real España. Además, Lobos UPNFM, Génesis PN y Olancho FC mantienen una intensa batalla por quedarse con el último cupo al repechaje, mientras Platense y Juticalpa FC protagonizan su propia lucha para no finalizar en el último puesto de la clasificación.
La pelea por acompañar a Olimpia en las semifinales tiene a Marathón y Motagua igualados con 31 unidades y una diferencia de goles de +12. Sin embargo, los verdolagas ocupan la segunda posición por tener una mayor cantidad de anotaciones, con 25 tantos frente a los 23 del conjunto motagüense. Real España tampoco pierde las esperanzas, pues aparece cuarto con 29 puntos y +11 en su diferencial.
En cuanto a los escenarios, Marathón depende de sí mismo ante Génesis PN, mientras Motagua necesita vencer a Olancho FC y esperar que los verdes no consigan el triunfo, o superarlos en los criterios de desempate. Por su parte, Real España está obligado a derrotar a Choloma y necesita que los dos equipos que lo superan no ganen para tener opciones de quedarse con el boleto directo a semifinales.
- POR EL REPECHAJE -
La lucha por el sexto puesto también promete emociones. Lobos UPNFM tiene la primera opción con 19 puntos y una diferencia de goles de -1, por lo que una victoria ante Juticalpa FC le garantizaría avanzar al repechaje. Génesis PN y Olancho FC, ambos con 18 unidades, necesitan ganar y estar pendientes de lo que suceda con los universitarios para intentar arrebatarles esa última plaza disponible para la liguilla.
- EL NO DESCENSO -
Finalmente, en la parte baja de la clasificación, Platense suma nueve puntos y tiene una diferencia de goles de -21, mientras Juticalpa FC aparece último con siete unidades y -27. Los escualos visitarán al Atlético Independiente y dependen de sí mismos para conservar la undécima posición; los canecheros, por su parte, están obligados a vencer a Lobos UPNFM y esperar un tropiezo de su rival, con la posibilidad de necesitar una goleada para evitar cerrar el Apertura en el sótano.