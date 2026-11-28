Bienvenidos al minuto a minuto de todos los partidos de la última jornada del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

El campeonato Apertura 2026-27 de la Liga Nacional de Honduras vivirá este sábado 28 de noviembre una noche de emociones con la celebración de la jornada 16, última de las vueltas regulares, que comenzará a las 7:00 de la noche. Con Olimpia instalado en las semifinales gracias a sus 35 puntos, todavía quedan varios asuntos por resolver entre los clubes que aspiran a la clasificación y los que intentan escapar del fondo de la tabla.

Uno de los principales atractivos estará en la disputa por el segundo boleto directo a semifinales, que tiene como protagonistas a Marathón, Motagua y Real España. Además, Lobos UPNFM, Génesis PN y Olancho FC mantienen una intensa batalla por quedarse con el último cupo al repechaje, mientras Platense y Juticalpa FC protagonizan su propia lucha para no finalizar en el último puesto de la clasificación.

La pelea por acompañar a Olimpia en las semifinales tiene a Marathón y Motagua igualados con 31 unidades y una diferencia de goles de +12. Sin embargo, los verdolagas ocupan la segunda posición por tener una mayor cantidad de anotaciones, con 25 tantos frente a los 23 del conjunto motagüense. Real España tampoco pierde las esperanzas, pues aparece cuarto con 29 puntos y +11 en su diferencial.



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En cuanto a los escenarios, Marathón depende de sí mismo ante Génesis PN, mientras Motagua necesita vencer a Olancho FC y esperar que los verdes no consigan el triunfo, o superarlos en los criterios de desempate. Por su parte, Real España está obligado a derrotar a Choloma y necesita que los dos equipos que lo superan no ganen para tener opciones de quedarse con el boleto directo a semifinales.