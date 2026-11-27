La Comisión Nacional de Disciplina dio a conocer las resoluciones disciplinarias que dejó el clásico capitalino entre Motagua y Olimpia, correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura 2026-2027, disputado el pasado domingo 22 de noviembre en el estadio Carlos Miranda de Comayagua. Una de las principales determinaciones fue la suspensión de un partido para el entrenador azul, Javier López.
El estratega español recibió la tarjeta roja durante el compromiso frente al conjunto merengue y, tras analizar los informes arbitrales, el organismo disciplinario oficializó el castigo que deberá cumplir en el campeonato hondureño.
Según el documento emitido por la Comisión, el técnico de Motagua fue sancionado por desaprobar las decisiones de los árbitros y salir del área técnica, comportamientos que motivaron su expulsión en el enfrentamiento ante los albos.
La resolución establece que Javier López tendrá que cumplir un encuentro de suspensión, una determinación respaldada por los artículos 18, 19 y 46, literal "b", del Código Disciplinario de la FENAFUTH. De esta manera, el entrenador del Ciclón Azul deberá acatar la disposición de las autoridades deportivas.
Por otra parte, Olimpia tampoco salió libre de sanciones tras el clásico disputado en Comayagua. La Comisión Nacional de Disciplina determinó imponerle una multa económica de seis mil lempiras (L. 6,000.00), debido a que cinco jugadores del conjunto merengue fueron amonestados con tarjeta amarilla durante el encuentro.
El castigo económico está sustentado en el artículo 52, literal "a", del Código Disciplinario de la FENAFUTH. Asimismo, el equipo capitalino recibió un plazo de ocho días calendario para efectuar el pago correspondiente mediante un depósito a la cuenta bancaria de la Liga Nacional de Fútbol.
Finalmente, el organismo advirtió que, si Olimpia no cumple con la obligación económica dentro del período establecido, se procederá conforme al artículo 64 del Código Disciplinario, disposición que contempla sanciones adicionales, entre ellas una multa y la pérdida de puntos. Así quedan establecidas las consecuencias disciplinarias que dejó el clásico hondureño.