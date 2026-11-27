La Comisión Nacional de Disciplina dio a conocer las resoluciones disciplinarias que dejó el clásico capitalino entre Motagua y Olimpia, correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura 2026-2027, disputado el pasado domingo 22 de noviembre en el estadio Carlos Miranda de Comayagua. Una de las principales determinaciones fue la suspensión de un partido para el entrenador azul, Javier López.

El estratega español recibió la tarjeta roja durante el compromiso frente al conjunto merengue y, tras analizar los informes arbitrales, el organismo disciplinario oficializó el castigo que deberá cumplir en el campeonato hondureño.

Según el documento emitido por la Comisión, el técnico de Motagua fue sancionado por desaprobar las decisiones de los árbitros y salir del área técnica, comportamientos que motivaron su expulsión en el enfrentamiento ante los albos.