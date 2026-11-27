El Club Olimpia Deportivo tendrá una baja sensible para el cierre de las vueltas regulares del torneo Apertura 2026. El mediocampista Jorge Álvarez no podrá estar disponible para el compromiso de la última jornada frente a Estrella Roja de Danlí, luego de sufrir una lesión muscular que lo mantiene al margen de los entrenamientos del conjunto merengue. Ante la incertidumbre que rodea su estado físico, DIARIO DIEZ conoció detalles de la lesión que presenta el futbolista hondureño y, sobre todo, si este inconveniente podría dejarlo fuera de las semifinales del campeonato, cuya disputa está prevista para comenzar el miércoles 9 de diciembre.

De acuerdo con la información que conocimos, Álvarez sufrió una pequeña lesión fibrilar en el muslo. Se trata de un pequeño desgarro muscular que, aunque no representa una lesión de grandes dimensiones, requiere de un proceso de recuperación para evitar complicaciones y permitir que el jugador regrese en buenas condiciones. En cuanto al tiempo de recuperación, se explicó que este tipo de lesiones tiene un proceso de cicatrización que se estima en aproximadamente un centímetro por semana. A esto se debe agregar alrededor de una semana adicional para recuperar el estado físico y estar nuevamente en condiciones de competir.