La Liga Nacional de Honduras se prepara para vivir una jornada de muchas emociones este sábado 28 de noviembre, cuando se dispute la última fecha de las vueltas regulares del torneo Apertura 2026-2027. Seis partidos se jugarán de manera simultánea a partir de las 7:00 de la noche, con varios objetivos todavía pendientes de definición. Uno de los principales atractivos estará en la lucha por el segundo boleto directo a las semifinales, una posición que actualmente tiene Olimpia como líder con 35 puntos. Marathón y Motagua comparten la segunda posición con 31 unidades, mientras que Real España aparece en el cuarto puesto con 29, por lo que estos tres clubes llegan con posibilidades de quedarse con ese privilegio.

El conjunto verdolaga tendrá un compromiso complicado frente a Génesis FC, mientras que Motagua visitará al Olancho FC en el estadio Juan Ramón Brevé. Por su parte, Real España se trasladará a Choloma para medirse al equipo maquilero. Los resultados de estos encuentros determinarán quién acompaña directamente al Olimpia en las semifinales. También estará en disputa el último boleto disponible para el repechaje, donde tres equipos mantienen posibilidades de quedarse con esa plaza. Lobos de la UPNFM ocupa actualmente el sexto lugar con 19 puntos, seguido de Génesis FC y Potros de Olancho, ambos con 18 unidades, por lo que ninguno tiene asegurada su continuidad en la pelea por el título.

ÚLTIMO BOLETO AL REPECHAJE

Los Lobos recibirán al Juticalpa FC con la obligación de defender su posición, mientras que Génesis tendrá una visita complicada ante Marathón y Olancho buscará aprovechar su condición de local frente al Motagua. Estos tres encuentros serán determinantes para conocer cómo quedará conformada la zona de repechaje. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

EL NO DESCENSO

En la parte baja de la clasificación también habrá una definición importante, ya que Platense y Juticalpa FC se disputan evitar el último lugar. Los escualos acumulan nueve puntos y los canecheros tienen siete, por lo que ambos necesitan cerrar de la mejor manera el campeonato para no terminar en el fondo de la tabla. El equipo que finalice en la última posición tendrá que disputar el repechaje por el no descenso en la próxima temporada.

LOS PARTIDOS