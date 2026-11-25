Otero no descartó que el recinto verdolaga pueda albergar algún encuentro de semifinales o incluso una final, aunque aclaró que la decisión estará en manos del cuerpo técnico, tomando en cuenta la comodidad de los futbolistas. Además, habló de los proyectos de iluminación y palcos para el Yankel, los recuerdos que le han marcado durante sus 31 años en la institución y el sentimiento que representa ser parte de un club que, como él mismo afirma, Dios hizo diferente.

A sus 101 años de historia, el Marathón sigue encontrando motivos para celebrar, recordar sus raíces y proyectarse hacia el futuro. En medio de los festejos por un nuevo aniversario, el presidente ejecutivo del club, Daniel Otero, expresó lo que ha significado de esta fecha especial, el estreno del documental que recoge el centenario de la institución y la posibilidad de que el equipo vuelva a disputar partidos en el estadio Yankel Rosenthal durante la etapa decisiva del campeonato.

Ya son 31 aniversarios, 31 años en esta institución. Este año como presidente ejecutivo, lo cual es un honor para mí presidir la institución deportiva más importante de la Costa Norte y el consentido, el mimado de San Pedro Sula. Yo soy un fiel creyente de que en cada sampedrano hay un poco de Marathón, aunque no seamos el equipo de su preferencia, pero el sampedrano sabe reconocer su historia, su identidad y Marathón es parte importante de ella.

¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades.

¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades.

- ¿Qué significa para usted estar en la presidencia en este 101 aniversario? Cuando ingresé a la junta directiva de Marathón, ingresé a mediados de septiembre. La primera actividad que me fue encomendada por el presidente de ese entonces fue hacerme cargo del 70 aniversario.

- Justamente hoy también arranca... Hoy es hoy. En la noche es el estreno de la película de los 100 años de Marathón Igualmente, estamos en la etapa final del torneo. Venimos a asegurarnos de que todo marche bien para el partido de este próximo sábado, en el cual la junta directiva, como ustedes bien saben, ha puesto precios extremadamente accesibles de 50 lempiras en sol, para que ningún marathón se quede en este aniversario en su casa. Que vaya al estadio, que convenza a su familia, que convenza a sus compañeros de trabajo. Los esperamos apoyando este sábado al Club Deportivo Marathón contra Génesis, en el estadio Morazán, a las 7 de la noche.

- Se cumple hoy una fecha especial, 101 años del equipo Marathón. Es un gran momento para que la prensa venga y esté nuevamente en el Centro de Alto Rendimiento Es una fecha especial para nosotros, para la institución. El primer equipo en el país de fútbol en celebrar 101 años de existencia, un equipo cuya identidad y cuya historia está impregnada en el corazón de los sampedranos.

- ¿Y de eso, de que está vendida la boletería por la primera semana de la película también?



No, bueno, está durante una semana ya programada, diariamente en dos funciones la película, pero sí hay bastante boletería vendida. Vos te puedes meter a comprar en un cine de la localidad y ahí puedes ver las butacas que ya están llenas. Eso nos entusiasma porque no solamente es una película, es como vernos en un espejo, ¿verdad? Es reconocer de dónde venimos y eso nos da una indicación clara de hacia dónde vamos.

- A nivel de junta directiva, ¿qué expectativa les genera ese partido al poner entradas tan cómodas para que el aficionado pueda llenar el estadio Morazán?



Sí, cuando te referís al partido de la semana pasada, ese ya es tema visto. Son tres puntos tan importantes como los de este próximo sábado. Aquello dejémoslo atrás, ya estamos acostumbrados a ganar ese tipo de partidos.

Ahora, el partido que viene siempre es el más importante y, en este caso, se conjugan varias cosas. Uno, el aniversario nuestro. Dos, que tenemos la obligación de ganarlo y lo tenemos que ganar de forma contundente, ¿verdad?, por razones de cómo se va a definir la clasificación a la semifinal.

Por eso la invitación y por eso la junta directiva decidió poner un precio de 50 lempiras, en forma de agradecimiento por el apoyo que hemos tenido durante todo el torneo y para que nos apoyen en esta recta final también.

- Daniel, estando acá también en el Yankel, me recuerda ese ambiente que se vive aquí o que se ha vivido en el pasado, en partidos clásicos o partidos contra equipos de mi edad hacia abajo. ¿Será que cierra este año tal vez con un partido por aquí en este estadio?



Yo no descarto que algún juego de la etapa final, semifinal o final, lo juguemos en el Yankel. Eso, por supuesto, no está descartado. Cuidado y es primera opción.

- ¿Dónde quiere jugar?



Sí, el cuerpo técnico lo decide, donde ellos se sientan más cómodos, ¿no? Donde ellos y los jugadores se sientan más cómodos.



- Y aprovechando que estamos en el estadio, ¿cómo va la planificación del alumbrado y de los palcos? ¿Qué información nueva hay para la afición?



Sí, bueno, justamente ayer, Óscar, tuvimos una reunión viendo el tema de la iluminación. Recordarles que esto no solo es ir a comprar bombillos a la ferretería, ¿verdad? Es diseñar las torres, revisar las acometidas eléctricas, tanto internas como externas, y la obra civil que se requiere. Entonces, yo creería que vamos a tener noticias concretas ya de cuándo arrancamos y quién construye en enero, ¿verdad? Ya en enero hacemos el anuncio de que se están comenzando las obras.

- El semestre pasado fue uno de los complicados, ¿no?, porque se jugaban dos torneos. Creo que el otro tiene que ser aún más complicado porque se juega con la Champions y el rival, sea quien sea, creo que va a ser más exigente. ¿Ya están planificando y preparándose para eso?



Exigente, sí, sin lugar a dudas, por la calidad del rival que seguramente vendrá. Complicado jugar cada tres días por 45 días. Es complicado. Lo vivimos y yo creo que no solamente un equipo hondureño lo resiente, sino que era una seguidilla increíble: a mediados de semana, Copa Centroamericana; después, sábado y domingo, Liga Nacional; y después, de forma incorrecta, diría yo, te paras tres semanas por una fecha FIFA. Entonces, yo creo que eso hay que corregirlo de cara a los próximos torneos.

No puede ser, en su momento lo he dicho, que 360 jugadores, estoy asumiendo que cada plantel tiene 30 jugadores inscritos por 12 equipos, se paren por tres o cuatro que llaman a la Selección Nacional que juegan en Honduras, ¿verdad? Los demás juegan afuera.

- ¿Ya se están preparando para eso?



Sí, claro. Ayer tuvimos una reunión de planificación, por cierto, con nuestro vicepresidente deportivo, relacionada con la planificación del próximo torneo. Pero obviamente la mentalidad y toda la atención está ahorita en el partido del domingo, celebrar con ustedes nuestro aniversario y ya tenemos listos los pasteles para que los partamos.

- En estos 31 años que dice, ¿cuál ha sido la mayor alegría que le ha dado Marathón?



La mayor alegría creo que fue la copa que ganamos en diciembre del 2002, cuando rompimos una racha de 17 años. En Tegucigalpa, en una final que ganamos con marcador global de 4-2. 4-1 acá ganamos, perdimos 1-0 allá y, si no me equivoco, Chelato era el técnico. Luis Guifarro levantó la copa, copa que guardo en mi cuarto, en mi casa.

¿Ahí lloró? ¿Qué fue lo que más le emocionó?



Es que el documental es de forma... Pues así, nosotros no tenemos una explicación, ¿no? El documental arranca con Orinson y termina con Orinson descansando en paz, ¿verdad? Eso yo creo que es fuerte para todos, ¿verdad? Pero, repito, es parte de lo que somos nosotros.

- Daniel, aprovechando que estamos ya por acá en la coyuntura de toda la celebración, estamos entrando en la etapa final del torneo y sí se ha dado que en las vueltas regulares el árbitro ha estado un tanto polémico. ¿Qué se ha hablado? En todo caso, ahora que entramos ya a una fase directa, cuando vamos a entrar a repechajes y semifinales, ¿qué mensaje le podría dar a la Comisión de Arbitraje, esperando que tengan un mejor accionar para esta fase del torneo?



Sí, mira, no te voy a negar que ahora estamos un poco más tranquilos con el FVS, porque el árbitro tiene la responsabilidad. Claro, después de que el técnico de nuestro equipo o el rival le da la tarjeta, o cuando es gol, pues la revisan de forma automática. Está en la obligación y en la responsabilidad de revisar.

Ya no solo son los ojos de algunos cuantos los que están encima, sino que por unos segundos o por unos minutos todos nos convertimos en árbitros. Yo siento que el arbitraje ha mejorado. Siempre pido imparcialidad y que el resultado se defina en el terreno de juego, no afuera de las canchas.