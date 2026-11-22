El entrenador de Olimpia, Eduardo Espinel, no ocultó su molestia tras la derrota 2-0 frente a Motagua en el clásico capitalino. El técnico uruguayo reconoció que su equipo tuvo uno de los primeros tiempos más flojos desde su llegada al banquillo merengue, lamentó la falta de intensidad y concentración de sus dirigidos y advirtió que hay mucho por corregir de cara a la recta final del campeonato. Además, confesó que se marcha con una «calentura bárbara» por perder esta clase de encuentros y también se refirió a las condiciones de la cancha del estadio Carlos Miranda, señalando que el estado del terreno afectó el espectáculo futbolístico.

LA CONFERENCIA

- ¿Cómo analiza la derrota de Olimpia ante Motagua?

A ver, el partido, la verdad que el gol tempranero por ahí nos dio un nerviosismo que no lo esperábamos. Esperábamos un equipo que, pese a recibir un gol, tuviera más tranquilidad. Y eso llevó a tener muchas imprecisiones. El gran objetivo nuestro era poder tener mucho más el balón del que no tuvimos, que no lo tuvimos en ese primer tiempo. Y bueno, al fallar esa estrategia de no ser limpios de entrar con el balón, por supuesto que después las jugadas que estamos acostumbrados a llevar hacia adelante fueron muy entreveradas y exigidas, muy exigidas, donde no nos llegaba limpio nuestro delantero. Y eso repercutía por ahí en las posibilidades que teníamos de concretar. En cuanto al cambio de Raúl, fue un cambio por lesión. Ahí Jorge sintió un poquito una carga muscular y bueno, tuvimos que optar por Raúl para que entrara y siguiera jugando el partido, ya que no queríamos arriesgar con todo lo que se nos viene a Jorge. Y bueno, Jorge no se sentía seguro también por el tema de la molestia que sentía en el posterior.



- Profesor, ¿de alguna manera cree usted que el hecho de ser inamovible en el primer lugar afectó un poco al grupo? ¿Relajarse un poco?

Sí, concuerdo con usted por ahí que intentábamos durante la semana, intentábamos en la charla no jugar con la tabla de posiciones, porque era un partido importante y que queríamos ganar. Y de hecho no ha ido bien, siempre como estamos acá. Pero bueno, como le dije en el entretiempo a los jugadores, está permitido a veces tener un mal partido, porque es parte del juego y a veces se puede tener un mal partido y hay méritos del rival también. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Y la verdad que en ese primer tiempo, principalmente, creo que fue uno de los partidos por ahí peores que hemos jugado desde que estoy yo, que es cuando no sale nada. Y corregimos en el segundo tiempo y ahí pudimos ya en el segundo tiempo tener mucho más protagonismo en la cancha del rival. De hecho, ellos llegan, creo que en dos situaciones a la portería nuestra, una con el gol y otra más. Controlamos, sin ser un gran juego, controlamos o por lo menos tuvimos más oportunidad de estar llegando a la meta. Y en cuanto a lo de Rodrigo Gómez, sabíamos que jugaba, sabíamos que jugaba, sabíamos que teníamos información de que Reyes no iba a ser de la partida por el viaje y por un montón de situaciones. Pero bueno, no cambia nada por las características más o menos en cuanto a lo que proponen uno y otro, son parecidas, pero no nos sorprendió para nada.