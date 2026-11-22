El clásico capitalino entre Motagua y Olimpia, correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura 2026, tuvo uno de sus momentos más polémicos al minuto 27. Cuando las Águilas ya ganaban 1-0, una nueva anotación desató los reclamos del conjunto azul, pero terminó siendo invalidada por el árbitro central.
La acción se originó con un balón largo al área del Rey de Copas. El guardameta Edrick Menjívar tuvo una salida equivocada y Meléndez aprovechó la situación para enviar el balón al fondo de la portería. Sin embargo, la celebración azul duró poco: el árbitro señaló una infracción en ataque del delantero sobre un futbolista olimpista y anuló la anotación.
La determinación arbitral provocó fuertes protestas desde el banquillo de Motagua, cuyos integrantes cuestionaron la falta señalada en una jugada que pudo significar el segundo tanto de las Águilas.
Pese a los reclamos, no se solicitó la intervención del sistema FVS, decisión que ha sido cuestionada por los aficionados. Sin embargo, la razón es que el árbitro Nelson Salgado había pitado una falta antes de que el balón cruzara la línea de gol, por lo que no era revisable.
De esta manera, el marcador continuó 1-0 a favor de Motagua, en un clásico que sumaba otro capítulo de tensión y controversia arbitral, mientras Olimpia buscaba reaccionar y los azules intentaban mantener el control del encuentro.