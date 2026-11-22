El clásico capitalino entre Motagua y Olimpia, correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura 2026, tuvo uno de sus momentos más polémicos al minuto 27. Cuando las Águilas ya ganaban 1-0, una nueva anotación desató los reclamos del conjunto azul, pero terminó siendo invalidada por el árbitro central.

La acción se originó con un balón largo al área del Rey de Copas. El guardameta Edrick Menjívar tuvo una salida equivocada y Meléndez aprovechó la situación para enviar el balón al fondo de la portería. Sin embargo, la celebración azul duró poco: el árbitro señaló una infracción en ataque del delantero sobre un futbolista olimpista y anuló la anotación.