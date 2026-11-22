¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL MOTAGUA-OLIMPIA!



ATENCIÓN: Olimpia se instala en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua. El león quiere amargar al mimado en Comayagua.

ATENCIÓN: Motagua y Olimpia están cerca de instalarse en el Carlos Miranda. Al Motagua solo le sirve el triunfo para seguir buscando el repechaje.



ATENCIÓN: Más de quinientos efectivos de seguridad resguardarán el clásico nacional entre Olimpia-Motagua en el Estadio Carlos Miranda.



No es un domingo cualquiera en el fútbol hondureño. Motagua y Olimpia vuelven a encontrarse en una nueva edición del clásico capitalino, uno de los partidos más esperados de la Liga Nacional, en un enfrentamiento correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura 2026. Azules y albos protagonizarán un duelo cargado de rivalidad, orgullo y objetivos muy diferentes en la recta final de las vueltas regulares. El encuentro tendrá un escenario poco habitual, ya que no se disputará en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, como tradicionalmente sucede, sino en el estadio Carlos Miranda de Comayagua. El cambio de sede obedece a que el recinto capitalino fue utilizado este fin de semana para una actividad religiosa, por lo que el clásico tendrá que trasladarse al corazón del país.

Sin embargo, el cambio de escenario no le resta importancia a un enfrentamiento que promete emociones de principio a fin. Motagua necesita una victoria para mantenerse en la pelea por el segundo lugar de la clasificación, mientras que Olimpia, con el liderato de las vueltas regulares asegurado, buscará defender su prestigio y asestarle otro golpe a su eterno rival. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La rivalidad entre Motagua y Olimpia escribirá un nuevo capítulo con la disputa del clásico capitalino número 294 en la historia de la Liga Nacional de Honduras. De acuerdo con los registros previos a este compromiso, el balance favorece ampliamente al conjunto olimpista. En los 293 enfrentamientos anteriores, Olimpia consiguió 114 victorias, Motagua ganó 64 partidos y ambos equipos empataron en 115 ocasiones. Estas cifras reflejan la histórica rivalidad entre las dos instituciones más representativas de la capital hondureña, que nuevamente se enfrentan con mucho más que tres puntos en juego.

Para Motagua, ganar significaría mantener vivas sus aspiraciones de finalizar las vueltas regulares en la segunda posición. Para Olimpia, el desafío pasa por reafirmar su superioridad en el clásico y demostrar que, pese a tener sus principales objetivos de clasificación resueltos, continúa compitiendo con la misma exigencia. El conjunto azul llega al clásico con la necesidad de conseguir un triunfo que le permita seguir dependiendo de sus propios resultados en la lucha por la segunda posición de la tabla. Motagua ocupa el cuarto puesto con 28 puntos, mientras que Marathón se encuentra en la segunda posición con 31 unidades. La diferencia es de tres puntos, por lo que una victoria ante Olimpia permitiría al equipo capitalino igualar provisionalmente al Monstruo en la clasificación, siempre que se mantengan las condiciones actuales de la tabla. El objetivo de los dirigidos por Javier López no se limita a derrotar a su máximo rival. También necesitan llegar a la última jornada con posibilidades reales de alcanzar una posición que otorga acceso directo a las semifinales del campeonato. En ese contexto, el clásico representa una oportunidad de oro para el ciclón azul. Ganar supondría un impulso anímico importante, especialmente por tratarse de un partido de máxima rivalidad, y le permitiría trasladar la presión a sus competidores en la lucha por los puestos de privilegio. Una derrota, en cambio, podría complicar seriamente sus aspiraciones y dejarlo con menos margen de maniobra en el cierre de las vueltas regulares.

HORA Y DÓNDE VER EL CLÁSICO