Un momento de tensión se vivió en las graderías del estadio Morazán durante el clásico entre Marathón y Real España, luego de que presuntamente varios aficionados del conjunto verdolaga protagonizaran un enfrentamiento a golpes en el sector de Sol Sur. El incidente generó preocupación entre los asistentes que se encontraban en esa localidad del escenario sampedrano.

El altercado se registró al minuto 69 del compromiso, cuando algunos seguidores del Monstruo comenzaron a enfrentarse físicamente, provocando momentos de incertidumbre en las graderías. La situación llamó rápidamente la atención de quienes presenciaban el encuentro y obligó a la intervención de las autoridades de seguridad.