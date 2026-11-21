El futbolista Daniel Carter Bodden quedó en el centro de la polémica durante el enfrentamiento entre Lobos de la UPNFM y Estrella Roja, correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional de Honduras. El delantero universitario protagonizó un episodio que generó comentarios entre los aficionados presentes en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí.

El atacante recibió tarjeta roja durante el compromiso disputado este sábado 21 de noviembre, pero su expulsión no fue lo único que dio de qué hablar. Cuando abandonaba el terreno de juego, algunos seguidores que se encontraban en las gradas comenzaron a lanzarle críticas, provocando una reacción del futbolista.