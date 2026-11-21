El futbolista Daniel Carter Bodden quedó en el centro de la polémica durante el enfrentamiento entre Lobos de la UPNFM y Estrella Roja, correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional de Honduras. El delantero universitario protagonizó un episodio que generó comentarios entre los aficionados presentes en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
El atacante recibió tarjeta roja durante el compromiso disputado este sábado 21 de noviembre, pero su expulsión no fue lo único que dio de qué hablar. Cuando abandonaba el terreno de juego, algunos seguidores que se encontraban en las gradas comenzaron a lanzarle críticas, provocando una reacción del futbolista.
En medio de los cuestionamientos, Carter Bodden respondió con una mala seña dirigida a los aficionados danlidenses, un gesto que quedó registrado por las cámaras. Las imágenes muestran al delantero corriendo en dirección al camerino del equipo visitante, aunque antes de retirarse decidió responder a quienes lo estaban increpando desde las tribunas.
Ahora, el jugador de Lobos UPNFM podría exponerse a una fuerte sanción por parte de la Comisión Nacional de Disciplina, siempre y cuando el incidente quede consignado en el informe arbitral o sea considerado dentro de los elementos de revisión correspondientes. La resolución del organismo determinará si el comportamiento del atacante tendrá consecuencias disciplinarias adicionales a la expulsión.