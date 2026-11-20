El Club Deportivo Victoria quiere regresar a la Primera División y, de la mano de Carlos 'Chato' Padilla, busca dar uno de los pasos clave para cumplir ese objetivo. Sin embargo, antes deberá superar varias pruebas, entre ellas el compromiso de esta tarde ante Palestino (2:00 pm), correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Ascenso de Honduras. La Jaiba Brava dio el primer golpe al imponerse 2-0 en el partido de ida disputado en el Estadio Ceibeño. No obstante, en entrevista con DIARIO DIEZ el estratega dejó claro que todavía falta completar la tarea y también reconoció el buen trabajo que ha realizado Palestino durante la temporada. Además, Chato Padilla no ocultó el cariño que siente por el club ceibeño: "Victoria para mí es algo que yo amo". El entrenador recordó su vínculo con la institución, donde nació como futbolista y con la que también consiguió el ascenso en 2021. Ahora, mantiene la ilusión de devolver al equipo a la máxima categoría, luego de haber vivido el descenso del club cuando dirigía al Choloma. Asimismo, habló sobre la actualidad de Victoria y el trabajo de la administración que encabeza Carlos Eduardo Espina. Padilla destacó las condiciones que recibe el plantel y consideró que ese es el trato que deberían tener los futbolistas profesionales en Honduras. También fue consultado sobre el trabajo de José Francisco Molina al frente de la Selección Nacional y pidió a la afición que «hay que aprender a respetar» el proceso.

LA ENTREVISTA CON CARLOS PADILLA

-¿Cómo se palpita el juego y qué tal se siente volver a San Pedro Sula y ahora, pues, realmente con todo el plantel de Victoria?



Contento, gracias a Dios. Hoy por hoy ya radicamos en esta ciudad. Estar acá, bueno, venimos ahora en una posición de trabajo, sabiendo que es un partido muy importante. Creo que hoy nos jugamos parte de eso, de lo que estamos buscando, contra un rival que está bien dirigido, que juega muy bien, que va a estar en su casa, pero bueno, para eso, gracias a Dios, nos hemos preparado para este partido que va a ser bravo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE -Profesor, les toca al equipo que logró salvar al Choloma. Usted ya conoce bien esa cancha, conoce jugadores del plantel. ¿Les sorprende también el horario de las dos de la tarde que ellos tomaron? Y bueno, es lindo, es lindo. Imagínense, tengo por acá todavía ese grato recuerdo con la gente que vivimos. Bueno, ustedes estuvieron ahí, sí, eran momentos de angustia; cada partido lo miramos más largo con los muchachos, a los cuales les agradezco públicamente, primeramente a los directivos, que nos apoyaron a fin, a esa noble afición, 10 de 10, nunca nos dejaron solos, y bueno, a los muchachos, se logró ese objetivo, es de trabajo.



Hoy venimos en otra posición o en otro club, a jugar un partido tan importante, porque es el que nos pone a una clasificación, una semifinal. Es una cancha linda porque la conozco, que nos invita a jugar al fútbol. El horario, cada quien que maneja un club tiene la decisión de decidir el día y la hora. Estaba planificado que era el domingo, pero gracias a Dios el Victoria se preparó para todo esto, para este tipo de situaciones que se te pueden presentar. Entonces, no tenemos que poner excusas. -Recuerdo muy bien sus lágrimas cuando se enteró de que descendía el equipo. Creo que estaba en conferencia de prensa en el Olímpico, bueno, ahora tiene la responsabilidad de revertir esto y deshacer lo que había hecho usted hace meses atrás. ¿Cómo se vive con esto?



Victoria es un equipo que yo amo. Como futbolista fue el que me vio nacer, fue el que me dio la oportunidad. Hoy estamos en esta etapa ya, hoy Álvaro, ex compañero de aquella generación, está en la parte administrativa. Te voy a decir una cosa, sé que no le gusta, pero bueno, después de Dios y el presidente. Él es, como quien dice, ha sido la cabeza, el promotor de todo esto, porque él también es parte de la historia de este club.



Y bueno, te digo, no es fácil. Es como mañana Marathón. Yo a Marathón lo quiero mucho, fueron casi nueve años, muchas cosas bonitas que pasé acá, que me han tratado bien, la gente me ha tratado bien. Entonces, soy agradecido, pero acá sí es mi casa, porque acá nací como futbolista, acá también ya tuve un logro como entrenador, que fue ascenderlo en el 2021, y bueno, ahí vamos pasito a pasito.



-Usted ya sabe qué es ascender con el Victoria ¿Cómo es ese sentimiento de poder estar también ya cerca, estar tan cerca del objetivo y nuevamente con esta Victoria?



Imagínate, te digo, es gratificante, es alegre, es lindo, pero tenemos mucho todavía por hacer. Tenemos mucho, apenas estamos en cuartos de final, tenemos que terminar este segundo tiempo para aspirar a una semifinal.



Entonces, si bien es cierto que la meta es esa, la ilusión es esa, creo que primero tenemos que pensar en este día. Hoy es Palestino, que vamos a jugar contra ellos, que vamos a jugarnos los dos la clasificación. Si bien es cierto que tenemos hoy el factor de que ya dimos el primer golpe, el primer tiempo lo ganamos, pero tenemos que terminar la tarea mañana. -¿Qué es lo más bravo de esa cancha, profesor?



No, no, no, es una cancha linda, es que el que juega al fútbol...



-O sea, el ambiente, me refiero a lo que es todo, lo que encierra todo. No, respeto a la gente de ellos. O sea, con todo el respeto les voy a decir: el Choloma es de Choloma. Ellos están, llegaron ahorita ahí, ellos no son de Choloma. Que al lograr objetivos, ojalá no se me vaya a tergiversar lo que estoy diciendo, al lograr objetivos, ellos van a ser capaces de despertar entusiasmo en la gente, para que ellos vuelvan y sean un equipo con afición como lo es hoy Vida. Vos vas contra Vida, el estadio va a estar lleno; vos vas contra el Hondupino, el estadio va a estar lleno. ¿Por qué? Porque esos equipos no se armaron ahorita. Y lo que es el equipo, es de admirarlos, es de admirarles que en poco tiempo los que han construido primero como equipo, un buen equipo, terminó primero en este grupo.

-De no lograrse un objetivo de ascender ¿Lo considera fracaso?



Y bueno, el día siguiente, cualquier día es sábado y el mundo no se va a morir, ni el cielo va a caer a pedazos, ni el Chato va a morir. No sería fracaso, es parte del fútbol.



¿No le teme a la palabra fracaso?



Yo lo único que le tengo miedo, temor, es a Dios. El único que le tengo temor es a Dios y mi único miedo es que no le tengo miedo al miedo. Entonces, me tocó salvar un descenso contra Olimpia, contra Marathón, contra España y contra Motagua. Y nadie daba que Choloma se podía salvar. Los partidos hay que jugarlos. Nosotros tenemos reglas claritas, nunca subestimamos a nadie ni estamos pensando en fracaso. No, tenemos que pensar en ganar, tenemos que pensar que tenemos un partido trascendental, tenemos que pensar que estamos preparados, o sea, ¿qué te quiero decir con esto? Nosotros tenemos que dar lo de nosotros. Si el Palestino nos elimina, bueno, hay que darle mérito. El Palestino es un equipo serio, con jugadores serios, sabiendo que nos estamos jugando una posibilidad y no la vamos a dejar escapar, o sea, en ese sentido, respetamos totalmente a Palestino, pero el fútbol no se puede jugar con miedo. Creo que eso ya tenemos que irlo erradicando en nuestro fútbol. Yo sé que la palabra fracaso a muchos los inquieta, pero te voy a decir una cosa: el fracaso es parte de la vida. ¿Vos querés ser un hombre de éxito? Vas a fracasar. Porque solo fracasan los que lo intentan. Entonces, cuando vos tenés otro proyecto, vos vas a poder avanzar y lograr el objetivo, porque el fracaso que tuviste anteriormente te dio el conocimiento para poder ponerlo en el otro. -Pero vea, hablábamos en la redacción, así entre broma y broma: ¿dónde se hospeda el Victoria ahora? ¿Aquí, en este hotel donde se queda Olimpia? ¿Qué cambio de ambiente del pasado a lo actual?



¿Te sorprende?



-La verdad que sí. Sorprende por lo que antes era Victoria.



Cuando tienes las personas correctas, van a haber buenas cosas. El problema que tenemos en el fútbol es que no sabemos gestionar. Y cuando hablamos de gestión, estamos hablando de honestidad. Y cuando hablamos de honestidad, es que las cosas se van a hacer bien. Entonces, por ahí nosotros. Hoy este equipo, es cierto lo que ustedes acaban de decir, y le agradecemos a nuestro presidente, porque es él el que pone la plata. Le agradecemos a nuestro director deportivo, que es un exjugador, que es de aquí de la casa, que ellos quieren así, lo mejor para nuestro futbolista. Quieren lo mejor, porque es que lo que no quieren es excusa. Entonces, aprender a vivir con eso. Yo te hago una pregunta a ustedes dos, con todo respeto a los demás equipos: ¿por qué Olimpia es Olimpia? ¿Por qué Olimpia tiene 40 títulos? Porque tratan bien a sus futbolistas, porque les dan buena alimentación, los llevan a un buen hotel, viajan en un buen bus, hoy nosotros tenemos todo eso.



A veces, pero acá en San Pedro Sula vemos que tal vez Marathón y España también tratan bien a sus jugadores​​, están peleando en los primeros lugares, pero vemos jugadores que andan barrileando. Y para eso nos pagan. Dime en Honduras quién paga el 100% de la pretemporada. Nadie. Somos equipo que cobramos los 12 meses.