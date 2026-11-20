El fútbol hondureño se prepara para vivir una nueva edición del Clásico Sampedrano. Real España y Marathón se enfrentan este sábado a las 7:30 de la noche en el Estadio Morazán, en un compromiso correspondiente al torneo Apertura 2026 que promete emociones y mucha rivalidad. En la previa del esperado derbi, hay diez datos estadísticos que permiten conocer mejor el momento de ambos equipos y algunos detalles que podrían marcar la diferencia.

- CUANDO REAL ESPAÑA PEGA PRIMERO -

Uno de los aspectos más llamativos es la efectividad de la Máquina cuando consigue adelantarse en el marcador. Real España pegó primero en 12 de sus 14 encuentros y nunca perdió, con un balance de ocho triunfos y cuatro empates. Además, ha marcado en todos sus compromisos del campeonato. Marathón, por su parte, tomó la ventaja inicial en diez ocasiones y solamente perdió una.

- MARATHÓN ANOTA A BALÓN PARADO -

Otro punto importante es el balón parado, donde los verdolagas son protagonistas con nueve anotaciones, seis de ellas mediante tiros de esquina y con cinco futbolistas diferentes. También destaca el aporte de Franklin Flores, quien suma 49 centros y cinco asistencias, la mayor cantidad entre los defensores de la Liga Nacional.

- LOS QUE ARMAN EL JUEGO -

En el mediocampo habrá un enfrentamiento especial entre dos futbolistas encargados de generar fútbol: Jhow Benavídez y Brian Farioli. El capitán aurinegro estará disponible luego de que Real España consiguiera reducir su sanción mediante una apelación. Farioli registra 83 contactos con el balón por partido, mientras que Benavídez acumula 72. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Ambos figuran entre los seis jugadores que más participan en el juego de sus equipos. El argentino suma 23 pases que terminaron en remates, segundo mejor registro de la competencia, y Jhow contabiliza 17. El dato curioso es que el hondureño tiene tres asistencias, mientras que Farioli todavía no registra ninguna.

- MARATHÓN TIENE AL MEJOR 9 DE LA LIGA -

Otro nombre que merece especial atención es Nicolás Messiniti, uno de los delanteros más determinantes del campeonato. El atacante de Marathón suma ocho anotaciones, todas conseguidas durante los primeros tiempos y dentro del área, a menos de nueve metros de la portería. Sus goles han representado ocho puntos para el conjunto verdolaga, aunque hay un detalle que sobresale: siete de sus tantos llegaron jugando como local y solamente uno en condición de visitante.

- REMATES RECIBIDOS EN SUS PORTERÍAS -

Por otro lado, ambos equipos reciben alrededor de 12 remates por encuentro y acumulan la misma cantidad de goles en contra, pero existe una diferencia en la distancia desde la que les convierten: ocho de los 12 tantos recibidos por Real España llegaron desde menos de nueve metros, mientras que en Marathón solamente tres.

- REAL ESPAÑA, EL MÁS PENALERO -

El punto penal también aparece como una estadística que puede marcar diferencias. Real España es el equipo al que más penales le han señalado en el torneo, con siete a favor y ninguno en contra. Marathón, en cambio, todavía no ha recibido ninguna pena máxima. Si se dejan de lado las anotaciones desde los once metros, Eddie Hernández suma tres goles, mientras que Messiniti mantiene sus ocho conquistas.

-YAIRO MORENO, AL QUE MÁS FALTA LE HACEN -

Asimismo, Yairo Moreno sobresale por ser el futbolista que más faltas recibe en la Liga Nacional, con una infracción cada 19 minutos, una situación que puede convertirse en una oportunidad importante para el Monstruo Verde, especialmente por su fortaleza en las acciones a balón parado.

- LAS BAJAS DEL CLÁSICO -

Las ausencias también tendrán protagonismo en el clásico. Real España recupera a Jhow Benavídez, pero no podrá contar con Marcelo Pereira, defensor que fue titular en los 14 encuentros disputados por la Máquina. Del otro lado, Marathón tendrá la baja de José Aguilera por acumulación de tarjetas amarillas. El lateral ha sido una pieza importante en el funcionamiento ofensivo de los verdes, con cinco asistencias en el campeonato, tres de ellas para Nicolás Messiniti. Su ausencia representa un desafío para el planteamiento del equipo dirigido por su cuerpo técnico.

- LOS NÚMEROS DE JIM CON REAL ESPAÑA -

La llegada del español Juan Ignacio Martínez al banquillo aurinegro también ha dejado algunos números interesantes. Con el nuevo entrenador, Real España ha mostrado una tendencia a comenzar los partidos con intensidad, pues en cinco de sus seis compromisos ya ganaba antes del minuto 25. Sin embargo, también existen aspectos por corregir: Franklin Flores pasó de promediar cinco centros por encuentro a menos de dos, mientras que el equipo recibió ocho goles en seis partidos bajo la nueva dirección técnica. Antes de su llegada, había encajado cuatro tantos en ocho compromisos.

- REAL ESPAÑA, REY EN EL PRIMER TIEMPO -