El clásico capitalino entre Motagua y Olimpia tendrá que disputarse lejos de su habitual escenario durante la jornada 15 del torneo Apertura de la Liga Nacional. El enfrentamiento programado para este domingo 22 de noviembre, a las 5:15 de la tarde, sufrió una modificación debido a que el Estadio Nacional Chelato Uclés no estará disponible.
El principal recinto de Tegucigalpa permanecerá ocupado desde el 16 hasta el 27 de noviembre por un evento organizado por la Iglesia Católica, situación que impedirá que el conjunto azul pueda recibir a su eterno rival en la capital.
La directiva motagüense definió el estadio Carlos Miranda, que albergará uno de los partidos más esperados del campeonato hondureño. La modificación representa un cambio importante para ambos clubes, tomando en cuenta la relevancia que tiene este enfrentamiento en la recta final de las vueltas regulares.
En el apartado deportivo, Olimpia llegará con la posibilidad de asegurar el primer lugar de la clasificación. El equipo dirigido por Eduardo Espinel lidera el torneo con 35 puntos y un empate frente a los azules le bastará para garantizarse el primer puesto de las vueltas.
Por su parte, Motagua ocupa la segunda posición con 28 unidades, siete menos que su máximo rival. Los dirigidos por Javier López buscarán aprovechar el clásico para recortar distancias y cerrar de la mejor manera posible la fase regular del Apertura. Así, el duelo entre los dos clubes más populares de la capital tendrá un ingrediente adicional: el cambio de escenario.