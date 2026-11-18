El clásico capitalino entre Motagua y Olimpia tendrá que disputarse lejos de su habitual escenario durante la jornada 15 del torneo Apertura de la Liga Nacional. El enfrentamiento programado para este domingo 22 de noviembre, a las 5:15 de la tarde, sufrió una modificación debido a que el Estadio Nacional Chelato Uclés no estará disponible.

El principal recinto de Tegucigalpa permanecerá ocupado desde el 16 hasta el 27 de noviembre por un evento organizado por la Iglesia Católica, situación que impedirá que el conjunto azul pueda recibir a su eterno rival en la capital.