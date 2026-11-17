El torneo de Reservas del fútbol hondureño entra en su recta final y la emoción aumenta en la pelea por los seis boletos directos a las semifinales. Solamente restan dos jornadas para concluir las vueltas regulares, que comprenden un total de 16 fechas, por lo que varios clubes se juegan sus últimas posibilidades de mantenerse en competencia. La gran sorpresa del campeonato es el Platense, que se ha adueñado del primer lugar de la clasificación con 31 puntos después de 14 partidos disputados. El conjunto porteño ha firmado una destacada campaña y tiene muy cerca la posibilidad de cerrar las vueltas regulares como líder, por encima de varios de los clubes tradicionales del balompié hondureño.

MARATHÓN YA ESTÁ ELIMINADO

Sin embargo, la lucha por la cima está bastante apretada. Motagua ocupa la segunda posición con 30 unidades, seguido por Real España, que acumula 29 puntos, mientras que Olimpia aparece en el cuarto escalón con 28, aunque tiene un partido pendiente. UPNFM también se mantiene en la pelea con 26 puntos y el sexto puesto pertenece al Choloma, que suma 20. Estos seis equipos ocupan actualmente los puestos que otorgan la clasificación directa a las semifinales, pero todavía deben afrontar sus últimos compromisos para asegurar su presencia en la siguiente instancia. Detrás de ellos aparece Olancho FC con 17 unidades y Juticalpa con 13, clubes que todavía buscarán cerrar de la mejor manera su participación en el campeonato.