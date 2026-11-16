Comisión de Disciplina abre investigación por denuncias sobre presuntos amaños de partidos

La polémica por los presuntos amaños de partidos en el fútbol hondureño comenzó a tomar otro rumbo luego de las declaraciones públicas del presidente de Potros de Olancho FC, Samuel García, quien denunció supuestas irregularidades relacionadas con apuestas y corrupción en la Liga Nacional. DIARIO DIEZ conoció en primicia que la Comisión Nacional de Disciplina abrió una investigación sobre los señalamientos realizados por el dirigente olanchano. Como parte de las primeras diligencias, comenzaron las consultas a futbolistas y árbitros durante el careo relacionado con los incidentes del partido entre Olimpia y Potros, que se desarrolló en San Pedro Sula.

La información tomó mayor relevancia después de que García denunciara públicamente la existencia de supuestas redes de corrupción en el balompié nacional. El dirigente había sido contundente al señalar: «Por algo no hemos ido a tres mundiales, porque hay corrupción y hay apuestas», expresó tras la controversia del encuentro entre ambos clubes. En sus declaraciones, el presidente de Potros también puso sobre la mesa un señalamiento relacionado con el partido entre Juticalpa y Olimpia, disputado en el torneo Apertura. «Hubo apuestas de hasta un millón y medio donde Juticalpa perdía por más de cinco goles», aseguró García, dejando abierta una fuerte controversia sobre la integridad de las competiciones en Honduras.