Benguché hace caso omiso a Samuel García y deja dardo: "Creo que era innecesario"

Jorge Benguché rompió el silencio sobre la polémica que rodea el partido entre Olimpia y Olancho FC luego de viajar a San Pedro Sula para comparecer en la reunión en la que se abordó lo sucedido durante el encuentro. El capitán merengue aseguró que el equipo albo quería que el compromiso se reanudara, pero sus rivales tenían otra postura: "Nosotros, a partir del gol, queríamos que se reanudara el partido", expresó. El delantero también reconoció que le pareció innecesario tener que presentarse para hablar de un episodio que ya había sido transmitido por televisión y que cuenta con informes arbitrales: "Si me preguntan a mí, venir hasta acá creo que era innecesario. Pero bueno, se dio y tocó venir a aclarar y a presentarse", manifestó.

Además, Benguché evitó entrar en la polémica por los señalamientos de supuesto favoritismo arbitral hacia el conjunto albo y las acusaciones de corrupción en el fútbol hondureño: "Nosotros como jugadores tratamos de cuidar nuestra profesión. Son cuestiones sobre las que no me corresponde opinar. Nosotros estamos enfocados en jugar", sentenció. Mientras tanto, la reunión todavía no deja una resolución definitiva sobre lo que sucederá con el partido entre Olimpia y Olancho FC.

-- DECLARACIONES DE JORGE BENGUCHÉ --

¿Cuál es tu posición? ¿Qué sucedió adentro? ¿Qué les dijeron? ¿Qué se contempló en esta reunión, Jorge?



Se estuvo hablando del tema, de lo que pasó en el partido contra Olancho. Ahí se platicó todo lo que pasó: el tema en el que nosotros queríamos reanudar el partido y ellos tenían la decisión de que no iban a continuar. Se estuvo tocando todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se siente venir acá y encontrar otra vez a los colegas alegando sobre el mismo tema? ¿Y el arbitraje también?



Se siente raro por todo lo que sucedió en el partido. Y ahora, llegando acá, volver a tocar el mismo tema. Pero nada, estamos con esa situación, que esperamos se pueda resolver lo más pronto posible. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Cómo se siente como futbolista que muchas cosas que pasan en el fútbol solo se digan que benefician a Olimpia?



Son cuestiones que se dicen. Incluso, a veces, a nosotros también nos ha pesado algún error arbitral, por así decirlo. Pero bueno, normal. Creo que por ahí lo que se alega es que la jugada se inicia por un saque de banda que no era a favor de Olimpia, pero la jugada continúa y ya es otra jugada nueva. Por ahí creo que se dice esto. ¿Para usted era innecesaria la presencia para venir a declarar por un hecho que ya fue consumado, salió por televisión y cuenta con informes arbitrales?



Bueno, si me preguntan a mí, venir hasta acá creo que era innecesario. Pero bueno, se dio y tocó venir a aclarar y a presentarse. Estamos aquí presentes.

Es decir, ¿viniste a dar la misma posición que tuviste en el campo durante el partido?



Sí, claro. Obviamente, lo que sucedió es lo que yo aprecio. Nosotros, a partir del gol, queríamos que se reanudara el partido. ¿Cómo miró el equipo esta semana luego de lo que sucedió en el estadio? ¿Cómo está el equipo? ¿Qué dijo el técnico? ¿Cómo han visto ustedes al equipo?



Nosotros, en ese sentido, sabemos que ellos se van a encargar de hacer su trabajo. A nosotros ya no nos corresponde hacer nada en ese punto. Obviamente, el equipo va a seguir entrenando, va a seguir trabajando por lo que se viene. Es raro que te pongan de capitán y hoy te tocó un relajo.



Imagínate. Pero bueno, me tocó asumir ese día el rol de capitán del equipo y, como tú dices, se me da ese relajo.