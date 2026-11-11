Polémica en el fútbol de Honduras: ¿Qué es un amaño de partido y qué sanciones puede desatar?

El fútbol hondureño vuelve a estar bajo la lupa por las denuncias de presuntos amaños de partidos, una situación que ha encendido las alarmas y provocado la reacción de la Liga Nacional y la Federación de Fútbol de Honduras (FFH). Los señalamientos de Olancho FC, a raíz de las supuestas apuestas millonarias en el partido Olimpia-Juticalpa, y las declaraciones del entrenador Raúl Cáceres sobre presuntos ofrecimientos para que se perdieran encuentros de Platense han puesto sobre la mesa una problemática que exige respuestas y pruebas contundentes y los señalamientos contra tres futbolistas del Génesis FC. ¿Qué partidos están bajo sospecha, qué verificaciones se realizaron con las casas de apuestas y cuáles son las sanciones que contempla el Código Disciplinario de la FFH? Estos son los detalles de un tema que amenaza con poner en entredicho la transparencia del fútbol hondureño y que todavía espera conclusiones respaldadas por pruebas. A continuación te presentamos 14 preguntas sobre los amaños de partidos en el mundo. ¿Qué consecuencias podría tener? ¿Cuáles son los castigos que un jugador podría tener? ¿Qué pruebas pueden ayudar a una investigación?



- EXPLICACIÓN GENERAL SOBRE LOS AMAÑOS DE PARTIDO -

1. ¿Qué significa amañar un partido?

Es influir de forma deliberada e ilegítima en el resultado, el desarrollo o algún aspecto de un partido o una competición, mediante una acción o una omisión. Puede buscarse dinero, una ventaja deportiva —por ejemplo, evitar el descenso— u otro beneficio. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE 2. ¿Siempre se amaña para ganar apuestas?

No. Hay dos grandes motivaciones:

Económica: manipular un partido para obtener ganancias mediante apuestas.

Deportiva: favorecer una clasificación, evitar un descenso o alterar la situación de un rival. También puede haber otros beneficios indebidos. 3. ¿Qué se puede manipular?

No necesariamente todo el marcador. La manipulación puede dirigirse al resultado final, a una parte del partido o a un hecho específico, como una tarjeta o un penal. FIFA también contempla el bajo rendimiento deliberado, los acuerdos para alterar el juego y la aplicación intencionalmente incorrecta de las reglas por parte de oficiales. 4. ¿Cómo suelen operar estos esquemas?

En términos generales, puede haber una persona o una red que busca influir en jugadores, árbitros, entrenadores, dirigentes u otros participantes, directamente o mediante intermediarios. La apuesta puede hacerse sobre el ganador, la diferencia de goles o un evento puntual del encuentro. 5. ¿Qué diferencia hay entre un amaño y un error arbitral o un mal partido?

Un error arbitral, una mala actuación, una goleada o una derrota sorpresiva pueden despertar preguntas, pero no prueban una manipulación intencional. La investigación debe establecer si hubo un acuerdo, un ofrecimiento, un beneficio o una conducta deliberada que buscó alterar el juego. 6. ¿Una apuesta sospechosa demuestra que el partido fue amañado?No por sí sola. Un movimiento inusual en las apuestas puede ser una alerta para investigar, pero debe contrastarse con otros elementos. La propia Liga Nacional hondureña dijo que consultó si había alertas de apuestas sobre los partidos señalados y que no encontró ninguna; eso tampoco resuelve por sí mismo si hubo o no una conducta irregular. 7. ¿Qué pruebas pueden ayudar a una investigación? Pueden ser relevantes, entre otros elementos:

Mensajes, llamadas u otras comunicaciones sobre ofertas o acuerdos. Testimonios de quienes recibieron o presenciaron un acercamiento. Registros de pagos, transferencias u otros beneficios. Datos de apuestas y alertas de operadores o sistemas de monitoreo. Video, informes arbitrales y análisis de jugadas concretas.Vínculos entre participantes, intermediarios y quienes apostaron.La fuerza está en la corroboración: una acusación pública o una jugada aislada no sustituyen la investigación. 8. ¿Por qué Ramón "Primitivo" Maradiaga fue castigado por FIFA?

No necesariamente. Los reglamentos deportivos contemplan también el intento, el acuerdo o la participación en una manipulación. En el caso de Ramón “Primitivo” Maradiaga, la oferta a jugadores de El Salvador para alterar un partido contra Canadá fue rechazada; FIFA sancionó al técnico hondureño por permitir la reunión y no reportarla, además de infracciones relacionadas con corrupción. No fue un caso en que el marcador se hubiera manipulado con éxito. 9. ¿Qué países han tenido casos?

Hay casos sancionados en distintas regiones. FIFA, por ejemplo, reportó la expulsión y el descenso de clubes de Kenia y Vietnam en 2025, y de Atlético San Cristóbal, de República Dominicana, en 2026. En Brasil, FIFA extendió mundialmente las sanciones impuestas por la federación nacional a 11 jugadores por manipulación de partidos. 10. ¿Qué sanciones deportivas puede haber?

Depende del reglamento y de la gravedad probada. Pueden incluir multas, suspensión por partidos, inhabilitación para trabajar en el fútbol, prohibición de por vida, pérdida de puntos, descenso o expulsión de una competición. El Código de Ética de la FFH publicado en su sitio prohíbe la manipulación y exige reportar de inmediato cualquier acercamiento relacionado. También atribuye a la Comisión Disciplinaria la competencia para juzgar conductas de manipulación dentro o fuera del campo. Ese código establece para infracciones de cohecho y corrupción una multa mínima de L10,000 y una prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol por un mínimo de cinco años. El Código Disciplinario de FIFA contempla, para la manipulación de partidos, una inhabilitación mínima de cinco años y una multa mínima; la edición aplicable y la sanción concreta deben confirmarse con la versión vigente al momento de los hechos. 11. ¿También puede haber consecuencias penales en Honduras?

El artículo 419 del Código Penal hondureño extiende las reglas de corrupción en los negocios a directivos, empleados, colaboradores, deportistas, árbitros o jueces cuando la conducta busca predeterminar o alterar deliberada y fraudulentamente el resultado de una competición o encuentro profesional. El artículo remite a las penas del artículo 418: prisión de dos a seis años, inhabilitación especial por el doble del tiempo de prisión y multa vinculada al beneficio o ventaja. El artículo 420 prevé penas reducidas para ciertos actos preparatorios. La aplicación concreta depende de los hechos y de lo que determinen los órganos competentes. 12. ¿Qué pasa con la denuncia actual en Honduras?

Al 11 de noviembre de 2026, la controversia seguía en fase de señalamientos y solicitud de información. Samuel García, presidente de Olancho FC, denunció ofertas a jugadores y apuestas relacionadas con partidos de la Liga Nacional; también habló de apuestas por hasta L1.5 millones a que Juticalpa perdiera por más de cinco goles ante Olimpia. La Liga Nacional solicitó a Olancho FC y Platense FC que presentaran respaldo para sus declaraciones. La goleada 8-0 de Olimpia sobre Juticalpa y las cifras denunciadas no prueban por sí mismas que el partido haya sido manipulado. Sobre el Ministerio Público, los reportes publicados indican que no había información pública confirmada sobre diligencias o líneas de investigación; las fuentes consultadas por esos medios señalaron que el tema se mantenía bajo reserva. Conviene atribuir cada dato a su fuente y actualizarlo antes de publicar. 13. ¿Quién debe investigar y quién puede sancionar en Honduras?Conviene separar tres vías: Liga Nacional: puede recopilar información y trasladar antecedentes, según las declaraciones de su presidente. La FFH y sus órganos de ética o disciplina: aplican las reglas deportivas dentro de sus competencias.

Ministerio Público y tribunales: investigan posibles delitos y determinan responsabilidades penales.

La declaración del presidente de la Liga fue que el organismo debe investigar y documentar los señalamientos, pero que las sanciones deportivas corresponden a las instancias competentes. 14. ¿Qué debería hacer una persona que recibe una oferta para alterar un partido?

No aceptar ni negociar; guardar mensajes, datos y cualquier evidencia; identificar cuándo, dónde y quién hizo el acercamiento; y reportarlo de inmediato a la instancia de integridad o disciplina correspondiente. El código de la FFH establece el deber de comunicar los intentos de contacto relacionados con una posible manipulación.

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