Polémica en el fútbol de Honduras: ¿Qué es un amaño de partido y qué sanciones puede desatar?

El fútbol hondureño vuelve a estar bajo la lupa por las denuncias de presuntos amaños de partidos, una situación que ha encendido las alarmas y provocado la reacción de la Liga Nacional y la Federación de Fútbol de Honduras (FFH).
Los señalamientos de Olancho FC, a raíz de las supuestas apuestas millonarias en el partido Olimpia-Juticalpa, y las declaraciones del entrenador Raúl Cáceres sobre presuntos ofrecimientos para que se perdieran encuentros de Platense han puesto sobre la mesa una problemática que exige respuestas y pruebas contundentes y los señalamientos contra tres futbolistas del Génesis FC.
¿Qué partidos están bajo sospecha, qué verificaciones se realizaron con las casas de apuestas y cuáles son las sanciones que contempla el Código Disciplinario de la FFH? Estos son los detalles de un tema que amenaza con poner en entredicho la transparencia del fútbol hondureño y que todavía espera conclusiones respaldadas por pruebas.
A continuación te presentamos 14 preguntas sobre los amaños de partidos en el mundo. ¿Qué consecuencias podría tener? ¿Cuáles son los castigos que un jugador podría tener? ¿Qué pruebas pueden ayudar a una investigación?
- EXPLICACIÓN GENERAL SOBRE LOS AMAÑOS DE PARTIDO -
1. ¿Qué significa amañar un partido?
Es influir de forma deliberada e ilegítima en el resultado, el desarrollo o algún aspecto de un partido o una competición, mediante una acción o una omisión. Puede buscarse dinero, una ventaja deportiva —por ejemplo, evitar el descenso— u otro beneficio.
2. ¿Siempre se amaña para ganar apuestas?
No. Hay dos grandes motivaciones:
Económica: manipular un partido para obtener ganancias mediante apuestas.
Deportiva: favorecer una clasificación, evitar un descenso o alterar la situación de un rival. También puede haber otros beneficios indebidos.
3. ¿Qué se puede manipular?
No necesariamente todo el marcador. La manipulación puede dirigirse al resultado final, a una parte del partido o a un hecho específico, como una tarjeta o un penal. FIFA también contempla el bajo rendimiento deliberado, los acuerdos para alterar el juego y la aplicación intencionalmente incorrecta de las reglas por parte de oficiales.
4. ¿Cómo suelen operar estos esquemas?
En términos generales, puede haber una persona o una red que busca influir en jugadores, árbitros, entrenadores, dirigentes u otros participantes, directamente o mediante intermediarios. La apuesta puede hacerse sobre el ganador, la diferencia de goles o un evento puntual del encuentro.
5. ¿Qué diferencia hay entre un amaño y un error arbitral o un mal partido?
Un error arbitral, una mala actuación, una goleada o una derrota sorpresiva pueden despertar preguntas, pero no prueban una manipulación intencional. La investigación debe establecer si hubo un acuerdo, un ofrecimiento, un beneficio o una conducta deliberada que buscó alterar el juego.
6. ¿Una apuesta sospechosa demuestra que el partido fue amañado?No por sí sola. Un movimiento inusual en las apuestas puede ser una alerta para investigar, pero debe contrastarse con otros elementos. La propia Liga Nacional hondureña dijo que consultó si había alertas de apuestas sobre los partidos señalados y que no encontró ninguna; eso tampoco resuelve por sí mismo si hubo o no una conducta irregular.
7. ¿Qué pruebas pueden ayudar a una investigación? Pueden ser relevantes, entre otros elementos:
Mensajes, llamadas u otras comunicaciones sobre ofertas o acuerdos. Testimonios de quienes recibieron o presenciaron un acercamiento. Registros de pagos, transferencias u otros beneficios. Datos de apuestas y alertas de operadores o sistemas de monitoreo. Video, informes arbitrales y análisis de jugadas concretas.Vínculos entre participantes, intermediarios y quienes apostaron.La fuerza está en la corroboración: una acusación pública o una jugada aislada no sustituyen la investigación.
8. ¿Por qué Ramón "Primitivo" Maradiaga fue castigado por FIFA?
No necesariamente. Los reglamentos deportivos contemplan también el intento, el acuerdo o la participación en una manipulación. En el caso de Ramón “Primitivo” Maradiaga, la oferta a jugadores de El Salvador para alterar un partido contra Canadá fue rechazada; FIFA sancionó al técnico hondureño por permitir la reunión y no reportarla, además de infracciones relacionadas con corrupción. No fue un caso en que el marcador se hubiera manipulado con éxito.
9. ¿Qué países han tenido casos?
Hay casos sancionados en distintas regiones. FIFA, por ejemplo, reportó la expulsión y el descenso de clubes de Kenia y Vietnam en 2025, y de Atlético San Cristóbal, de República Dominicana, en 2026. En Brasil, FIFA extendió mundialmente las sanciones impuestas por la federación nacional a 11 jugadores por manipulación de partidos.
10. ¿Qué sanciones deportivas puede haber?
Depende del reglamento y de la gravedad probada. Pueden incluir multas, suspensión por partidos, inhabilitación para trabajar en el fútbol, prohibición de por vida, pérdida de puntos, descenso o expulsión de una competición.
El Código de Ética de la FFH publicado en su sitio prohíbe la manipulación y exige reportar de inmediato cualquier acercamiento relacionado. También atribuye a la Comisión Disciplinaria la competencia para juzgar conductas de manipulación dentro o fuera del campo. Ese código establece para infracciones de cohecho y corrupción una multa mínima de L10,000 y una prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol por un mínimo de cinco años.
El Código Disciplinario de FIFA contempla, para la manipulación de partidos, una inhabilitación mínima de cinco años y una multa mínima; la edición aplicable y la sanción concreta deben confirmarse con la versión vigente al momento de los hechos.
11. ¿También puede haber consecuencias penales en Honduras?
El artículo 419 del Código Penal hondureño extiende las reglas de corrupción en los negocios a directivos, empleados, colaboradores, deportistas, árbitros o jueces cuando la conducta busca predeterminar o alterar deliberada y fraudulentamente el resultado de una competición o encuentro profesional. El artículo remite a las penas del artículo 418: prisión de dos a seis años, inhabilitación especial por el doble del tiempo de prisión y multa vinculada al beneficio o ventaja. El artículo 420 prevé penas reducidas para ciertos actos preparatorios. La aplicación concreta depende de los hechos y de lo que determinen los órganos competentes.
12. ¿Qué pasa con la denuncia actual en Honduras?
Al 11 de noviembre de 2026, la controversia seguía en fase de señalamientos y solicitud de información. Samuel García, presidente de Olancho FC, denunció ofertas a jugadores y apuestas relacionadas con partidos de la Liga Nacional; también habló de apuestas por hasta L1.5 millones a que Juticalpa perdiera por más de cinco goles ante Olimpia. La Liga Nacional solicitó a Olancho FC y Platense FC que presentaran respaldo para sus declaraciones. La goleada 8-0 de Olimpia sobre Juticalpa y las cifras denunciadas no prueban por sí mismas que el partido haya sido manipulado.
Sobre el Ministerio Público, los reportes publicados indican que no había información pública confirmada sobre diligencias o líneas de investigación; las fuentes consultadas por esos medios señalaron que el tema se mantenía bajo reserva. Conviene atribuir cada dato a su fuente y actualizarlo antes de publicar.
13. ¿Quién debe investigar y quién puede sancionar en Honduras?Conviene separar tres vías:
Liga Nacional: puede recopilar información y trasladar antecedentes, según las declaraciones de su presidente. La FFH y sus órganos de ética o disciplina: aplican las reglas deportivas dentro de sus competencias.
Ministerio Público y tribunales: investigan posibles delitos y determinan responsabilidades penales.
La declaración del presidente de la Liga fue que el organismo debe investigar y documentar los señalamientos, pero que las sanciones deportivas corresponden a las instancias competentes.
14. ¿Qué debería hacer una persona que recibe una oferta para alterar un partido?
No aceptar ni negociar; guardar mensajes, datos y cualquier evidencia; identificar cuándo, dónde y quién hizo el acercamiento; y reportarlo de inmediato a la instancia de integridad o disciplina correspondiente. El código de la FFH establece el deber de comunicar los intentos de contacto relacionados con una posible manipulación.
- POLÉMICA ACTUAL EN HONDURAS -
1. ¿Qué pruebas concretas entregaron Olancho FC y Platense FC a la Liga?
La Junta Directiva de la Liga Nacional, durante una reunión celebrada el lunes 9 de noviembre, acordó solicitar formalmente información a Olancho FC y Platense FC.
La solicitud fue remitida el martes 10 de noviembre.
La Liga pidió que ambos clubes presenten:
Información relacionada con sus declaraciones públicas.
Elementos de respaldo de sus acusaciones.
Pruebas concretas de las situaciones denunciadas.
Una narración de los hechos y las circunstancias en las que supuestamente ocurrieron.
El presidente de la Liga Nacional, Jorge Herrera, explicó que no basta con señalar irregularidades: los denunciantes deben aportar pruebas que permitan investigar. ¿Qué significa esto? Hasta ahora está documentado el requerimiento de la Liga, no la entrega ni la validación de pruebas por parte de los clubes.
2. ¿La Liga remitió el material a FENAFUTH o al Ministerio Público? ¿Cuándo?
Jorge Herrera explicó que el procedimiento será el siguiente:
Recibir la documentación de Olancho FC y Platense FC.
Analizar los elementos presentados en la Junta Directiva.
Remitir los antecedentes a la Federación de Fútbol de Honduras.
Trasladar la información al Ministerio Público para que determine si corresponde una investigación penal.
Solicitar la intervención de FIFA cuando corresponda.
Jorge Herrera indicó que los clubes tendrían un plazo prudencial de 10 días para presentar sus informes. Sin embargo, al corte de esta investigación, no se encontró una confirmación pública de que la Liga ya hubiera remitido un expediente completo a la FFH o al Ministerio Público.
3. ¿Qué partidos específicos se señalan y qué conducta se sospecha en cada uno?
Hay tres señalamientos principales, pero son de naturaleza diferente.
A. Olimpia 8-0 Juticalpa
La sospecha planteada por García es que habría existido una apuesta de una cantidad considerable de dinero sobre un resultado con una diferencia amplia de goles. Es importante aclarar que García no presentó públicamente, en las declaraciones que pude verificar, un comprobante de la apuesta, el nombre de quien supuestamente la realizó ni una identificación de los participantes. Tampoco se ha demostrado que los jugadores de Juticalpa hayan participado en una manipulación del resultado.
B. Los señalamientos relacionados con Platense FC
El segundo caso corresponde a las declaraciones del entrenador hondureño Raúl Cáceres, quien habló sobre su salida del Platense. En una entrevista el 30 de octubre de 2026, Cáceres aseguró que existieron ofrecimientos para que se perdieran partidos y así perjudicar los resultados deportivos del equipo. Su versión es que esos resultados negativos servirían como argumento para desestabilizar a la directiva anterior y favorecer intereses de personas que buscaban llegar a la dirigencia del club.
C. Señalamientos contra tres jugadores del Génesis FC
Los jugadores afectados son los colombianos Ronaldo Balanta y Juan Mosquera, además del experimentado defensor central panameño Manuel Gamboa. Los tres futbolistas no están siendo considerados por el equipo de La Paz y, de momento, su futuro dentro de la institución permanece en el aire. Los futbolistas han recibido señalamientos de amaños de partido, pero no hay ninguna prueba que lo constante. Mosquera y Balanta rechazaron cualquier tipo de señalamientos por presunto amaños de partidos.
4. ¿Qué verificó la Liga con las casas de apuestas y cuántas consultó?
Este es uno de los puntos más importantes de las declaraciones del presidente de la Liga Nacional. Jorge Herrera confirmó que la institución realizó consultas a casas de apuestas para conocer si existían advertencias sobre los encuentros señalados. Según explicó, las respuestas recibidas fueron negativas. Herrera manifestó que las casas de apuestas cuentan con mecanismos de vigilancia que generan alertas cuando detectan posibles irregularidades en los mercados de apuestas. También explicó que, ante una sospecha de esta naturaleza, las empresas pueden suspender o cancelar las apuestas relacionadas con el acontecimiento investigado.
6. ¿Qué protocolo tiene FENAFUTH para recibir y proteger denuncias?
Este punto tiene información especialmente importante porque la propia Federación de Fútbol de Honduras mantiene un canal oficial para recibir denuncias relacionadas con intentos de amaño. La Federación también facilita el acceso al portal de denuncias de FIFA y al correo integrity@fifa.org.
El procedimiento internacional contempla varios elementos:
Los jugadores, clubes, árbitros y oficiales tienen la obligación de comunicar cualquier acercamiento relacionado con un posible amaño. Se pueden aportar documentos y pruebas. Las denuncias pueden presentarse de manera anónima a través del sistema de FIFA. Los reportes llegan directamente al Departamento de Integridad de FIFA. La información se maneja bajo estrictas condiciones de confidencialidad. FIFA también cuenta con mecanismos para recibir información de testigos que tengan conocimiento directo de ofrecimientos o intentos de manipulación.
7. ¿Cuál es la versión vigente del Código Disciplinario de FENAFUTH y qué sanciones contempla?
La FFH mantiene publicado en su página oficial un Código Disciplinario de la Federación de Fútbol de Honduras. Es el documento que conviene utilizar para revisar las sanciones aplicables, en lugar de limitarse a consultar la versión anterior identificada como reformada en enero de 2020. El documento oficial disponible contempla dos artículos fundamentales.
Artículo 62: Corrupción
Este artículo establece sanciones para quien ofrezca, prometa u otorgue beneficios ilegítimos a jugadores, oficiales de partido o integrantes de los órganos de la Federación para inducirlos a incumplir la reglamentación. También contempla la corrupción pasiva, es decir, solicitar o aceptar esos beneficios.
SANCIONES
Multa mínima de L. 10,000.
Inhabilitación para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol.
Prohibición de acceso a los estadios.En situaciones especialmente graves o de reincidencia, la inhabilitación puede ser perpetua.
Artículo 69: Influir ilícitamente en el resultado de un partido
Este es el artículo directamente relacionado con los presuntos amaños.
SANCIONES
Suspensión por partidos.
Inhabilitación para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol.
Multa mínima de L. 100,000.
En casos graves, prohibición de por vida de ejercer actividades relacionadas con el fútbol.
Multas para el club al que pertenezca el jugador u oficial involucrado.
En casos graves, exclusión de una competición, descenso de categoría, deducción de puntos y devolución de premios.
¿Qué ocurre si FIFA interviene?
El artículo 130 establece que, cuando se trata de infracciones graves como corrupción o manipulación de resultados, la FFH está obligada a solicitar a FIFA la extensión internacional de las sanciones impuestas por sus órganos jurisdiccionales.
10. ¿Hay casos previos sancionados en Honduras por autoridades deportivas o judiciales?
En la revisión de antecedentes públicos no encontré una resolución firme y verificable de autoridades deportivas o judiciales hondureñas que haya sancionado a futbolistas o clubes por amaño de partidos en un caso comparable al que ahora se denuncia. Sin embargo, existen antecedentes de señalamientos e investigaciones que conviene mencionar.
Antecedente 1: Honduras Progreso y Arsenal SAO (2025)
En mayo de 2025, el entrenador Raúl Musurana, quien dirigía al Honduras Progreso, aseguró que algunos jugadores de su equipo habían sido comprados para perder el partido ante Arsenal SAO de Cantarranas. La denuncia provocó una reacción de la Federación. El secretario de la FFH, José Ernesto Mejía, manifestó que se debía acudir al oficial de integridad de FIFA y solicitar que quienes habían denunciado presentaran las pruebas correspondientes.
Antecedente 2: Investigaciones relacionadas con El Salvador (2013)
En agosto de 2013, un amistoso entre las selecciones de Honduras y El Salvador, programado para disputarse en San Pedro Sula, fue cancelado debido a una investigación sobre presuntos amaños que involucraba a futbolistas salvadoreños después de la Copa Oro. Este caso corresponde a una investigación de la Federación Salvadoreña, no a una sanción impuesta por autoridades hondureñas.
Antecedente 3: Sanciones internacionales por amaños
En septiembre de 2013, la Federación Salvadoreña de Fútbol confirmó sanciones contra 17 jugadores por manipulación de partidos. Catorce recibieron inhabilitación de por vida y otros tres castigos de entre seis y 18 meses. Es un antecedente regional que demuestra que las federaciones pueden imponer sanciones deportivas severas cuando las investigaciones permiten acreditar las conductas.