El Real España recibió un importante impulso de cara a uno de los compromisos más esperados de la jornada 15 del torneo Apertura 2026, donde se medirá al Marathón en una nueva edición del Clásico Sampedrano.

La Máquina tenía en duda la presencia de una de sus principales figuras para este enfrentamiento, pero una resolución emitida por los organismos disciplinarios del fútbol hondureño terminó modificando el escenario y le dio una buena noticia al conjunto aurinegro.

La Comisión de Apelaciones resolvió a favor de la institución catedrática luego de analizar el recurso presentado por su directiva, estableciendo una reducción del 50 por ciento en el castigo impuesto a su capitán y referente del mediocampo, Jhow Benavídez.