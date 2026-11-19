El Real España recibió un importante impulso de cara a uno de los compromisos más esperados de la jornada 15 del torneo Apertura 2026, donde se medirá al Marathón en una nueva edición del Clásico Sampedrano.
La Máquina tenía en duda la presencia de una de sus principales figuras para este enfrentamiento, pero una resolución emitida por los organismos disciplinarios del fútbol hondureño terminó modificando el escenario y le dio una buena noticia al conjunto aurinegro.
La Comisión de Apelaciones resolvió a favor de la institución catedrática luego de analizar el recurso presentado por su directiva, estableciendo una reducción del 50 por ciento en el castigo impuesto a su capitán y referente del mediocampo, Jhow Benavídez.
Con esta determinación, el futbolista queda habilitado de inmediato y estará disponible para el entrenador español Juan Ignacio Martínez, quien ahora tendrá la posibilidad de incluirlo en su formación titular para el choque ante el Monstruo Verde.
El regreso del camisa número 10 supone una pieza fundamental para los intereses del Real España, tomando en cuenta que su presencia le brinda mayor equilibrio, creatividad y claridad en la elaboración de las jugadas, además del liderazgo que ejerce dentro del terreno de juego.
De esta manera, los aurinegros recuperan a uno de sus hombres más importantes para afrontar un derbi de alta exigencia, en el que buscarán imponerse al Marathón y sumar tres puntos valiosos para sus aspiraciones en el campeonato nacional.