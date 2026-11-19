El estratega español también valoró el rendimiento de los jóvenes Roberto Osorto y Mike Arana tras su participación con la Selección de Honduras , explicó que las oportunidades en su equipo se ganan por méritos y no por edad, y se refirió a la situación de Andrés Salazar, quien todavía no ha podido ser habilitado para jugar con los aurinegros.

Si somos capaces de dominar las dos áreas, la nuestra y la del rival, tener la determinación, por ahí es donde se va a decidir el partido. Hay una cosa que está clara y es que nosotros, en los dos últimos partidos que hemos jugado, hemos tenido un aprendizaje muy grande a través del análisis, a través de la autocrítica, con ese parón tan importante ahora con la selección. Esperemos que no se vuelva a repetir. Esa es la cuestión.

Si ustedes hubiesen tenido oportunidad de ver hoy el entreno, se hubiesen dado cuenta de que nosotros buscamos siempre variables para intentar hacer daño al rival y que las cosas buenas del rival no nos hagan daño a nosotros. Pero el rival también tiene sus buenos jugadores, como ha comentado. Más que sorpresa, es muchas veces cuidar esos detalles que está comentando usted.

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- ¿Qué tanto se debe o debe cuidarse o debe analizar su partido después de este torneo que ya ha visto la mayoría de ustedes? Lo miramos con todas las alineaciones de Marathón en manos. ¿Cambia mucho nuestro sistema, cambian mucho nuestros equipos? Porque a medida que se juega miramos que hay siempre las mismas alineaciones, en los mismos sistemas, en la misma forma de juego. Simplemente, o muchas veces, son chispazos de jugadores los que hacen la diferencia. Ahí está, en esa pregunta que dice usted tan detallada. Muchas veces, en estos clásicos que se conocen tan bien los jugadores, nosotros preparamos el partido.

- ¿Cómo lo vive usted en la previa y qué tanto ha estudiado a Marathón? ¿Qué es lo que ha podido conocer del equipo de Silvio Rudman, su figura? ¿De qué jugador se tiene que cuidar el Real España también para evitar el daño en su portería? La primera que dice usted, cómo lo viven los propios jugadores durante las sesiones de entrenamiento, durante las charlas, en el desayuno y demás. Ellos mismos estaban inculcando lo especial que es el partido. No hace falta uno que se dé cuenta, se ve. Encima, venimos del parón de la selección mayor. Y referente al rival, ustedes saben que ellos han jugado también mucho en tres semanas el torneo de Centroamérica. Es un equipo que hemos visto, que tiene muy buenos jugadores y no voy a descubrirlo yo. Sabemos perfectamente que va a ser un partido difícil. Lo que sí tengo claro es que nuestro equipo está muy comprometido, no se puede dudar nada del grupo . Y en eso estamos. Esperamos sacar el partido adelante.

- ¿Cuáles son las sensaciones en los días previos de esta semana? ¿Qué expectativas llevan hacia el partido que llama la atención en la ciudad? ​​De verdad que todo el mundo espera este partido durante la temporada, siempre, durante el torneo, como algo muy especial, como dice usted, sampedrano. Para nosotros, somos muy conscientes de que es el partido de nuestra regularidad en la Liga normal y general de estos partidos. Hemos estado todo el año en la parte alta de la clasificación y somos conscientes de que nos jugamos todo . Respetamos al máximo al rival, pero esa regularidad que nos ha llevado a estar entre los dos primeros es la que queremos mantener en este próximo partido.

- Después de un mes de entrenar al equipo ya, desde la jornada nueve, ¿qué tanto ha formulado su idea dentro del campo? ¿En qué porcentaje cree que Real España está bajo la idea de Juan Ignacio Martínez?



Sí, los dos matices son importantes en su análisis. Y ya no volvemos atrás, porque nosotros, como acabo de contar, compañeros, es decir, ya hemos hecho esa autocrítica, ese análisis de los dos últimos partidos, en los cuales, como bien dice, nosotros cometimos una serie de cosas que no tienen que suceder, pero ya no podemos penar. Por eso nos la jugamos ahora, en este partido, como he dicho, todo lo que es la regularidad del campeonato.



Y referente a la idea, sí que es una autocrítica fuerte por mi parte. Hay partidos en los cuales tenemos tramos muy grandes que se ve la idea nuestra, que se ve lo que buscamos del equipo con la presión, con la posesión, con el tema de ser verticales. Y hay otros momentos en que todo eso desaparece por momentos.

Esa irregularidad en esa hora y media o 90 minutos que dura el partido es la autocrítica que en esta persona que os habla, como principal del staff, es la que analizamos. Esperemos que el sábado contra Marathón, en esa hora y media, no se vean tantos picos de cierre y se vea más la regularidad de lo que queremos nosotros.

- Con la liguilla a la vuelta de la esquina y prácticamente dos finales por delante, ¿para ustedes este partido sirve también como un termómetro para lo que estará en España en la recta final del torneo?



Sí, no cabe duda de que al final los partidos entre equipos de la parte alta de la clasificación, los equipos que antes de empezar el campeonato son los aspirantes al título, pues evidentemente te dan un plus. Desde mi venida, yo viví como espectador el partido de Motagua y luego como principal el de Olimpia, y ahora tengo la oportunidad de vivir este partido tan importante con Marathón, con todo lo que nos jugamos. Pero, más allá de ser para lo próximo, nosotros nada más pensamos en esos 90 minutos, en volcarnos y que realmente el Real España sea capaz de sacar los tres puntos, que es lo que desea nuestro mundo.

- La pregunta es: ¿va a haber oportunidad para los jóvenes y qué opinión tiene de Mike Arana y de Osorto en el partido de la selección hondureña?



Bueno, a mí no me gusta hablar de oportunidades, a mí me gusta hablar de méritos. Si es un jugador, a mí me da igual el carnet de identidad, la edad que tenga el chaval, si es veterano, en este caso quiero jugar veterano. Yo lo que sí hago es, a través de la semana, a través de su rendimiento en los partidos, construir el once inicial. Tenemos una serie de hándicaps durante la semana para conformar el once y seguro que lo conformaremos de la mejor manera. Los once que salgan al inicio, para los que luego tengan que ayudar, saldrán bien.

Es una alegría para la entidad que Mike y Roberto, encima del rendimiento que tuvieron, yo creo que estuvieron muy bien en el partido. Tuvieron la oportunidad de ver el partido y estuvieron los dos en un nivel alto, ya no solamente en el comportamiento en el campo, sino a nivel de los datos que hemos tenido la oportunidad de comprobar: físicos, en el contexto de participación en el juego, de repetición de esfuerzos, de todo lo que participaron en el juego ofensivo. En este caso, Robert, más defensivo, jugó por delante de los dos mediocentros. Ojalá tengan su continuidad. Como yo les digo siempre, la humildad por bandera, que son jóvenes y tienen una carrera muy importante por delante.



- ¿Qué consultas tiene sobre el estado físico de los jugadores y también sobre la expulsión de Jhow Benavídez y si se mantiene el castigo por dos partidos?



Eso ya creo que ustedes lo saben, que el club apeló y él está en disposición de jugar, Jhow. Referente a la pregunta de él, nosotros analizamos todos los días el rendimiento de los jugadores y esto se trata de pasión. Se trata de buscar en todo momento, a través del juego, todo ese rendimiento que buscamos. Y la pasión que me demuestran el día a día los jugadores es la que me lleva, sobre todo, a disfrutar en mi trabajo, en este caso, y en el día a día. Por ejemplo, cuando explicamos cualquier detalle de juego, para nosotros eso es vital y esas son las cosas que nos ayudan mucho.

- Para cerrar, ¿cuánto puede molestar o cuánto puede ser el malestar de Real España en general no tener una respuesta sólida por el caso de Andrés Salazar, que lo trajeron ya hace aproximadamente unas tres semanas? ¿Cuánta es la molestia por no tener a Salazar y que es un jugador que ustedes necesitan para seguir incrementando el nivel de Real España?



Andrés, desde el primer día que llegó, el chaval es un tipo sensacional en todos los aspectos. Ya en el aspecto deportivo, vino para ayudarnos porque nosotros estábamos con Pipo y con Héctor, con cualquier contratiempo. Por parte del club, en todo momento estábamos convencidos de que se iba a tramitar la ficha porque así no se había hecho por el tema de la Federación y el tema incluso de FIFA, pero hasta ahí, ¿no? Bueno, nosotros, una pena por el chico porque, aparte de que viene entrenando fenomenal, también tenía la mentalidad de que tuviera que jugar.

Estamos muy orgullosos también del trabajo de Pipo y de Héctor, no puede ser de otra con la pena de Buba. Recién lo saludé ahí, que estaba en recuperación, pero ya vuelvo a decir, son cosas del club. Tampoco quiero entrar en matices porque desconozco muchas veces, por la lejanía mía con el país, esos detalles de la burocracia a la hora de la licencia.

- Una invitación para la afición que nos va a acompañar este sábado en el clásico sampedrano.



Sí, como he dicho en otras ocasiones, sería una falta de respeto por mi parte pedirles nada, porque ellos, allá donde vamos, siempre están en una disposición de animarnos. El otro día me dio una pena en Génesis, en La Paz y con Independiente, pero sí que sepan que no pueden dudar de este camerino, de todo lo que lo conformamos, de ese compromiso que los jugadores tienen en el día a día, en el compromiso de la competición. Estoy convencido de que este sábado nos quieren dar una alegría muy grande y ojalá lo podamos celebrar con ellos. Un abrazo para todos.