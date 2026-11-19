El delantero hondureño Mathías Vázquez regresó al país después de finalizar su temporada con el FC Cincinnati II y aprovechó para volver a los entrenamientos con Motagua, club al que pertenece y donde espera definir su futuro de cara al 2027. El atacante habló con Deportes TVC y compartió sus sensaciones sobre su experiencia en el fútbol estadounidense, lo que significó llevar el apellido Vázquez y las posibilidades de continuar vinculado al conjunto azul.

"Llevar ese apellido conlleva muchas cosas, un reto con todos los estigmas y prejuicios, y también con todos los beneficios de tener un padre que te muestre y enseñe y también en base a eso", expresó el hijo del entrenador Diego Vázquez. Sobre su regreso a Honduras, el futbolista explicó que decidió aprovechar el tiempo sin competencia para mantenerse en buenas condiciones físicas y no perder ritmo de cara a la próxima temporada. "Son cuatro meses parados, entonces decidí volver a Honduras y entrenar con el Motagua para no perder ritmo. Agradecido con el club que siempre me abre las puertas para poder entrenar", comentó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Mathías también hizo una valoración de su primera experiencia en la MLS Next Pro, donde el Cincinnati II terminó en el puesto 29 de 30 equipos. Aunque el resultado colectivo no fue el esperado, considera que su crecimiento individual fue importante. "Es un año en el que he mejorado muchísimo física y mentalmente, te dan nutricionista y nutriólogo, los entrenamientos son muy buenos y creo que desde una perspectiva formativa ha sido un año bastante bueno", manifestó. El delantero considera que regresa como un futbolista más preparado que cuando salió de Motagua, aunque también reconoce que su etapa en el equipo hondureño fue importante para su formación.