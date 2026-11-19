Además, reconoció que el segundo lugar es ahora el principal objetivo de la Máquina y aprovechó para enviar un mensaje a la afición aurinegra, a la que invitó a llenar el estadio y pintar de amarillo y negro las gradas este sábado.

El experimentado defensor del Real España , Devron García, ya palpita el derbi sampedrano ante Marathón , un compromiso que considera especial por el prestigio que está en juego en la ciudad y la importancia de los tres puntos en la lucha por asegurar un boleto a las semifinales del torneo Apertura 2026.

- Ustedes todavía están en la pelea en la parte alta de la tabla para confirmarse en semifinales. Más allá de los tres puntos, ¿qué representaría este clásico para ustedes?



La verdad que sí, sabemos que es un clásico. Se juega mucho prestigio en la ciudad. Son tres puntos que sabemos que también nos pueden meter de lleno a semifinales, igual dependiendo del partido Motagua-Lobos. Pero nosotros sabemos que dependemos de nosotros para meternos a semifinales. Esa es la idea: hacer un buen partido. Sabemos que Marathón también tiene un gran equipo. Creo que los dos estamos haciendo buen fútbol y esperemos que el sábado la afición que llegue pueda disfrutar y que nosotros, al final del partido, nos quedemos con los tres puntos.



- ¿Cómo controlar el nerviosismo de algunos compañeros? Porque en los últimos clásicos para el Real España siempre se queda con uno menos y eso ayuda al rival. ¿Qué hay que hacer diferente para romper esa igualdad en los clásicos?



Sí, sabemos que estos partidos son diferentes. Como dije, se juega mucho, entonces tenemos que tener esa tranquilidad, esa madurez, esa frialdad para que en esos momentos calientes tengamos la cabeza fría y no cometamos errores que hemos cometido. Creo que han servido de enseñanza. Ya nos ha pasado y ya no nos puede volver a pasar. Sabemos que con once los clásicos son bravos, no digamos con diez o nueve, que nos ha pasado. Entonces tenemos que tener esa tranquilidad. Como dije, son partidos bravos, son muy lindos. Creo que para mí es el mejor clásico de la Liga. Entonces tiene ese ingrediente y esperamos que el sábado entremos once y salgamos once.



- ¿Cómo se siente cuando estás peleando y solamente le queda el segundo lugar para mantenerse ahí? ¿Cómo se siente el hecho de saber que no puede llegar al primer lugar, que no se puede aspirar a pelear ese primer puesto?



Sí, sabemos que ya el primer lugar no se puede alcanzar. Por ahí la dejamos escapar con los dos partidos que empatamos, que nos empataron al último. Entonces ahora estamos tratando de meternos en segundo lugar, que sabemos que son tres equipos que están peleando también para poder meterse. Dependemos de nosotros meramente. Tenemos este partido en casa, que esperamos, Dios mediante, podamos sacar la victoria y acercarnos a meternos en las semifinales.



Sí, yo creo que tenemos un grupo muy unido hoy por hoy. Todos están enfocados y metidos. Quizás pasaron cosas, pero creo que hemos hablado, nos hemos acercado a los jóvenes y creo que ellos también ya se han metido en la cabeza que están en Real España, que este equipo tiene que pelear arriba y que todos tenemos que estar unidos. No podemos perder piezas. Tenemos un equipo quizás corto de jugadores, pero con mucha calidad. Entonces creo que tenemos que estar todos unidos y ellos saber la importancia de estar en Real España.

- Es el primer clásico o derbi que vaN a jugar con el profesor Juan Ignacio. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo es la intensidad y cómo maneja usted la presión de que tienen que ganar sí o sí, más allá del contexto del partido, por lo que representa para Real España enfrentarse a Marathón?



Sí, obviamente vale lo mismo, ¿no? Tres puntos, pero es un clásico y obviamente hay ansias por querer entrar y querer que llegue el sábado para poder jugar. Creo que son los partidos que todo jugador quiere jugar: clásicos. Estamos en casa con nuestra afición. Esperamos que puedan llenar el estadio. Seguramente va a haber una gran fiesta, entonces que todos se den paz también, que no haya disturbios fuera del campo.



Y nosotros, enfocados. Una semana que hemos trabajado de la mejor manera. Hemos estudiado al rival, sabemos sus fortalezas y también dónde podemos hacer daño. Entonces seguramente, como dije, son dos equipos que están jugando muy bien. Marathón, los últimos dos partidos viene de jugar bien. Igual nosotros estamos peleando allá arriba, entonces seguramente va a ser un clásico muy bonito y, como dije, esperemos que al final de la noche nosotros nos quedemos con los tres puntos.