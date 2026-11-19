El entrenador de Motagua, Javier López, habló en la previa del clásico capitalino ante Olimpia, que se disputará este domingo en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, por la jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El técnico español confirmó que cuenta con la mayoría de su plantilla para el compromiso, a la espera de la incorporación de los futbolistas que estuvieron con la Selección de Honduras: "Afortunadamente todos bien. Hemos llevado las dos semanas de entrenamiento con normalidad. Estamos a la espera de que mañana se integren los compañeros de selección, Giancarlo, Sacaza, Alejandro y Reyes. Todos los jugadores están disponibles para poder participar en este encuentro, salvo las bajas que ya todos conocen de Riky Zapata, Romario y Serrano”, manifestó. López también habló de la importancia del clásico para Motagua y recordó que Olimpia llega en una mejor posición en la tabla de clasificación: “En Liga Nacional ellos ocupan el primer lugar y nosotros el cuarto. Por lo tanto, en la trayectoria hasta el domingo, ellos han desarrollado una mejor regularidad durante este torneo. Para nosotros es una final, porque no tenemos margen de error si queremos depender de nosotros mismos para alcanzar ese segundo lugar”, expresó.

El entrenador del Ciclón Azul también fue consultado sobre las controversias reglamentarias que han rodeado los últimos encuentros de la Liga Nacional, particularmente por lo sucedido entre Olimpia y Olancho FC: “Creo que hay que estar tranquilos en ese sentido, hay que tener un poquito de equilibrio emocional. Lo que pasó con nosotros está en el reglamento; si queda tiempo y por el tema de tormenta, por el tema eléctrico no se puede jugar, está claro que se da por terminado el partido. No hay que hacer un drama”, señaló. Sobre lo ocurrido en el compromiso entre el conjunto Albo y los Potros, López consideró que la Liga Nacional simplemente aplicó lo establecido en el reglamento: “Lo que hizo el otro día con los Potros, la actitud que tuvo de salirse al campo, también está en el reglamento. Por lo tanto, lo único que ha hecho la Liga es cumplir el reglamento. El reglamento está para que todo el mundo sepa cuáles son las reglas del juego”, manifestó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El técnico también se refirió a lo sucedido con Motagua, que no pudo disputar los últimos minutos de su encuentro y defendió la aplicación de las disposiciones reglamentarias: “Ni mucho menos creo que estemos en una liga amateur por dos aspectos reglamentarios que se cumplan. Creo que estaríamos en una liga amateur si, cumpliéndose esas dos circunstancias, no estuviese claro cuáles son las sanciones o cuál es la hoja de ruta que tiene que seguir para resolver esta situación”, sentenció. De cara al clásico, el entrenador recordó lo que significó para el grupo la última victoria frente al Olimpia y destacó el impacto que tuvo en la confianza de sus futbolistas: “Tenemos un recuerdo muy bonito de cuando logramos ganar ese único clásico ante Olimpia que pudimos ganar y lo que supuso en el grupo: la alegría, la autoestima, la confianza, la seguridad y la determinación”, comentó.